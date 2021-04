Vaccino, donna riceve prima dose Sinopharm e seconda Pfizer: clamoroso errore in Serbia

Vaccinata con il siero cinese della Sinopharm riceve come seconda dose contro il Covid il vaccino Pfizer-BioNtech. E' successo in Serbia e la donna vittima dell'errore si chiama Snezana Cirovic di Cacak, città a sud di Belgrado. «In ambulatorio ho consegnato al personale il documento sul quale era indicato che la prima dose era stata effettuata col vaccino cinese - ha detto ai media - Dopo l'iniezione della seconda dose sono tornata a casa dove mi sono accorta che come richiamo mi era stato somministrato il Pfizer-BioNtech».

La donna ha dichiarato di non accusare alcun sintomo particolare ma di temere possibili conseguenze sulla sua salute dal momento che ha problemi cardiaci. «Ora non so se sono stata effettivamente immunizzata con la seconda dose», ha affermato. Il responsabile dell'ambulatorio in questione ha confermato l'errore e ha annunciato un'indagine per accertare tutte le circostanze.

