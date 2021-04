20 Aprile 2021

Basta assumerne uno per alleviare i sintomi del Covid. Si tratta di nuovi farmaci antivirali che sono ancora in fase di approvazione, ma che promettono di essere dei fattori nella lotta al virus. E c'è anche chi dice che potrebbero segnare una svolta. In realtà, di farmaci approvati per contrastare gli effetti dell'infezione se ne hanno già e sono indicati sul sito dell'AIFA. «Al momento risultano sono questi», rispondono dall'agenzia del farmaco italiana. Ma le aziende farmaceutiche stanno lavorando per troverne degli altri più facili da prendere: come il Molnupiravir e l'AT-527.

Il farmaco che in 24 ore blocca la contagiosità da Covid

Si chiama Molnupiravir. È un farmaco antivirale che si può prendere per via orale e permette di non essere più contagiosi al Covid in 24 ore. Attualmente si trova nella fase 2 di 4 per l'approvazione. Inizialmente scoperto per l'influenza, il farmaco è stato sviluppato dalla statunitense Ridgeback Biotherapeutics in collaborazione con la società farmaceutica Merck. Dal momento che può essere assunto per bocca potrebbe avere un triplice effetto: inibire lo sviluppo di una forma grave di Covid, ridurre il periodo della malattia e interrompere i focolai locali. Al momento, il Molnupiravir viene somministrato per i test due volte al giorno per cinque giorni in pazienti ambulatoriali (MOVe-OUT) e ricoverati in ospedale a causa del Covid-19.

We have announced the discontinuation of our MK-7110 #COVID19 therapeutic development program. Learn more: https://t.co/FAMfatqtTR — Merck (@Merck) April 15, 2021

La medicina da portare in tasca

L'altro farmaco in via di sperimentazione è l'AT-527. È un nucleosidico orale sviluppato per il trattamento dell'epatite C da Atea Pharmaceuticals e Roche. In questo momento è in una fase di studio clinico 2, ma sta per passare in fase 3. Come il Molnupiravir ha il vantaggio di essere piccolo e di poter essere portato anche in tasca. Ma può anche essere utile per attenuare gli effetti del Covid nel caso in cui questo sia in forma grave.