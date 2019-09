Tumori, oltre 60 tipi possono colpire i bambini: 2.200 diagnosi all'anno, allarme farmaci

Tumori, allarme bambini. In Italia sono circa 2.200 le nuove diagnosi ogni anno. Ma un bambino su 5 non ha una terapia disponibile. Almeno il 50% dei farmaci usati per combattere la malattia non è autorizzato per l'uso pediatrico, ed è usato off label, adattando ai bambini medicine per adulti, in base al peso e all'altezza. Tra leucemie, sarcomi e tumori cerebrali, sono circa 60 i tipi e i sottotipi di cancro che possono colpire i bambini. Ma le cure disponibili sono molto inferiori rispetto a quelle disponibili per gli adulti.

Riaccendere l'attenzione su questo tema è l'obiettivo dell'iniziativa "Accendi d'Oro, Accendi la Speranza", che si terrà da lunedì 23 a domenica 29 settembre nell'ambito del Settembre d'Oro mondiale dell'oncologia pediatrica. In Europa e nel mondo, ogni tre minuti ad un bambino viene diagnosticata la malattia. «È fondamentale che si sviluppino farmaci studiati espressamente per i bambini e non utilizzare su di essi medicine sviluppate per l'adulto», spiega il presidente della Federazione italiana associazioni di genitori di oncoematologia pediatrica (Fiagop), Angelo Ricci, che chiede alle Istituzioni che «per ogni farmaco autorizzato per l'adulto sia investigato il potenziale in ambito pediatrico, per arrivare ad avere trattamenti più mirati e con ridotti effetti collaterali». Durante tutto il mese di settembre centinaia di luoghi nel mondo saranno illuminati di luce dorata, e milioni di persone indosseranno un "Nastrino dorato". In italia le iniziative, a cura dell Fiagop e delle federate, sono concentrate dal 23 al 29 settembre, all'insegna del hashtag #accendidoro #accendilasperanza #GoGold. Su accendidoro.it la mappa degli appuntamenti in continuo aggiornamento.

