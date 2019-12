Tumori, all'oncologo Francesco Cognetti il premio “100 eccellenze italiane”

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il Cancrò e direttore Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elenà di Roma, ha ricevuto il premio '100 Eccellenze italianè nel settore della medicina. Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione e organizzato dall'associazione Liber, mira a premiare 100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato alla crescita del nostro Paese. Personaggi, aziende ed enti che, con il loro lavoro, contribuiscono e hanno contribuito a valorizzare l'Italia in tutto il mondo.



«Sono orgoglioso di questo premio - spiega Cognetti - e ringrazio il comitato d'onore per avermi scelto fra i 100 protagonisti. Nel 2019, in Italia, sono stimati 371.000 nuovi casi di cancro. Per sconfiggere i tumori serve l'impegno di tutti. Non solo dei clinici e della scienza, ma anche delle istituzioni, dell'industria, dei media, della cultura e di mondi che, a un'analisi superficiale, possono sembrare estranei come quelli dello sport, del cinema e dello spettacolo. Tutti i cittadini possono e devono offrire il proprio contributo, partendo dal rispetto di regole molto semplici come non fumare, seguire una dieta corretta e praticare con costanza attività fisica. Perché grazie agli stili di vita sani, agli screening e a terapie sempre più efficaci aumenta il numero di italiani che vincono il cancro».



«Si sono registrati in questi ultimi anni - prosegue l'oncologo - incredibili progressi nelle tecniche di diagnosi, nelle chirurgie sempre più limitate e conservative, nei trattamenti di radioterapia mirati sempre più precisi e meno gravati da effetti collaterali o conseguenze dannose a breve e medio termine. Anche le terapie mediche, sia somministrate nella fase iniziale della malattia che a pazienti in uno stadio più avanzato, hanno contribuito a ridurre le recidive della malattia e hanno aumentato i tempi di sopravvivenza anche dei pazienti con metastasi a distanza, favorendo in molti casi una stabilizzazione e cronicizzazione della malattia».



Fra i premiati anche Giuseppe Zaffarana (comandante generale della Guardia di finanza), Salvatore Faina (capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano), Luciano Carta (direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna - Aise), Silvio Brusaferro (presidente Istituto superiore sanità), Luigi Ambrosio (direttore della Scuola normale superiore di Pisa), Giorgio Saccoccia (presidente dell'Agenzia spaziale italiana Asi), Franco Carlo Coppi (professore emerito di Diritto penale all'università 'Sapienzà) e Guido Saracco (rettore del Politecnico di Torino) e Claudia Gerini (attrice).

