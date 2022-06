Domenica 5 Giugno 2022, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:28

Tumore al seno , importanti risultati da uno studio internazionale condotto su 557 pazienti in Asia, Europa e Nord America. Lo studio è stato presentato in assemblea plenaria - per la sua particolare rilevanza - al congresso della Società americana di oncologia clinica (ASCO). Per i ricercatori è stato fatto un significativo passo avanti contro il tumore al seno metastico.

Tumore al seno, esame del sangue dirà se la cura va bene dopo 15 giorni. E si evita la Tac

#er patata, la pista della droga e il giallo delle ultime chat: faceva il cuoco in un locale nel centro di Roma https://t.co/5VLy1FDFTr — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 5, 2022

L'anticorpo coniugato

Un nuovo anticorpo monoclonale "coniugato" - perché lega l'anticorpo trastuzumab con la molecola inibitore deruxtecan, che interrompe la replicazione del Dna nelle cellule tumorali - dimostra di migliorare la sopravvivenza globale e di raddoppiare la sopravvivenza libera da progressione della malattia rispetto alla chemioterapia standard nelle donne con cancro al seno metastatico con bassa espressione della proteina Her2 (Her2-low).

Tumori seno, colon e utero: nel Lazio controlli in un click, le prenotazioni in farmacia

Tumori, scoperti 5 nuovi cibi scudo: ecco quali alimenti assumere per prevenire e curare il cancro

Tumori, cosa è l'anticorpo monoclonale trastuzumab

L'anticorpo monoclonale trastuzumab era già utilizzato per trattare i tumori al seno con espressione della proteina Her2 (Her2 postivi), ma si è dimostrato inefficace contro i tumori senza espressione di Her2 (Her2 negativi). La combinazione 'coniugatà si è invece dimostrata efficace anche nel caso il tumore al seno presenti una bassa espressione di Her2 e questo allarga notevolmente la platea di pazienti che potranno essere trattate, dando di fatto vita ad una nuova categoria di pazienti, ovvero quelle con tumore al seno Her2-low. Ad un follow up di 18 mesi, le pazienti che avevano ricevuto l'anticorpo coniugato hanno evidenziato una riduzione del 49% del rischio di progressione del cancro e del 36% del rischio di morte rispetto a coloro che hanno ricevuto chemioterapia standard. Inoltre, hanno evidenziato una sopravvivenza libera da progressione (il tempo durante il quale il tumore era stabile o ridotto) di 10,1 mesi contro 5,4 mesi per coloro che avevano ricevuto chemioterapia standard, ed una sopravvivenza globale di 23,9 mesi contro 17,5 mesi. «Il nostro studio mostra che trastuzumab deruxtecan può essere una nuova opzione terapeutica disponibile per questa popolazione di pazienti appena definita - ha affermato l'autore principale Shanu Modi, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York -. Ô importante che i pazienti sappiano dunque quale livello di proteina HER2 esprime il loro cancro, non solo se è positivo o negativo a questa proteina, soprattutto perché lo stato di HER2 basso può essere determinato utilizzando test comunemente disponibili».

Destiny04 is out @NEJM



Great milestone acheived! antiHER2 therapy with Trastuzumab Deruxtecan is better than chemo in pretreated HER2low disease!



clinically meaningful!



Very happy to be part of the steering committeehttps://t.co/ZnPpf9quMa pic.twitter.com/FVryIZaHGq — Aleix Prat #PrecisionOncology (@prat_aleix) June 5, 2022

Tumore al seno curato senza chemio, a Monza lo studio sperimentale: «Grande soddisfazione delle pazienti»

Tumori seno, quanti casi in Italia

«Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 55mila nuovi casi di tumore della mammella, la neoplasia più frequente in tutta la popolazione - afferma Saverio Cinieri, Presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -. I tumori del seno HER2-low non hanno alta espressione del recettore HER2. Costituiscono il 55% di tutti i carcinomi mammari. Al momento, questi pazienti ricevono la chemioterapia. Lo studio DESTINY-Breast04 ha confrontato la chemioterapia a trastuzumab deruxtecan, anticorpo coniugato anti HER2. I risultati della sperimentazione cambiano l'algoritmo di cura in questa patologia e la pratica clinica, perché abbiamo la possibilità di trattare i pazienti con un anticorpo coniugato riducendo gli effetti collaterali della chemioterapia e migliorando il tempo di controllo della malattia e la sopravvivenza globale. Si delinea quindi un nuovo sottotipo di tumore mammario, quello HER2-low, con importanti implicazioni terapeutiche, perché potranno essere utilizzate terapie mirate in una vasta popolazione di pazienti». «Trastuzumab nel passato ha dimostrato di essere efficace in tumori al seno con alta espressione di HER2, chiamati HER2-positivi, ma non in quelli con bassi livelli di espressione di HER2 (HER2-low) - spiega Giuseppe Curigliano, Professore di Oncologia Medica all'Università di Milano e Direttore Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative allo IEO di Milano -. Il nuovo studio ha evidenziato che nei pazienti con tumori HER2-low e con espressione dei recettori ormonali (HR+), la sopravvivenza libera da progressione era quasi doppia per trastuzumab deruxtecan (10,1 mesi) rispetto allo standard di cura (5,4 mesi). Ma il risultato più importante era relativo alla sopravvivenza globale, significativamente migliore nel sottogruppo HER2-low di pazienti che hanno ricevuto trastuzumab deruxtecan (23,9 mesi) rispetto alla terapia standard (17,5 mesi)». Lo studio mostra dunque che trastuzumab deruxtecan «può essere un nuovo bersaglio altamente efficace ed un'opzione terapeutica disponibile per la popolazione di pazienti HER2».

Tumore al seno metastatico triplo negativo, riparte la campagna "Donne in meta"