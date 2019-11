Tumore, hanno sempre più successo le terapie sui bambini e gli adolescenti: 8 su 10 guariscono

I bambini e i ragazzi colpiti da tumore hanno più chance di sopravvivenza degli adulti: se trattati nei centri di riferimento e con protocolli adatti, cosa che però ancora spesso non accade, 8 su 10 guariscono, mentre tra gli adulti la probabilità si ferma al 50%. A fare il punto sono gli esperti riuniti nel convegno "Adolescenti e tumore", organizzato presso l'Auditorium della sede di San Paolo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



Dalle leucemie ai sarcomi, ogni anno circa 1.600 bambini tra 0 e 14 anni e 800 adolescenti tra 15 e 19 anni hanno una diagnosi di tumore pediatrico. Quest'ultimo, spiega Giuseppe Maria Milano, del Dipartimento Onco-Ematologia Pediatrica del Bambino Gesù,

è una tipologia specifica di cancro di derivazione embrionale, completamente differente da quello dell'adulto, in cui la malattia oncologica deriva invece dall'alterazione genetica degli epiteli. Il tumore pediatrico, a prescindere che colpisca a 2 anni o a 18 anni, ha delle sue linee guida per il trattamento. Tuttavia - prosegue - mentre i bambini fino a 14 anni vengono curati di default con protocolli pediatrici, per gli adolescenti la situazione è più critica e spesso vengono trattati in centri per adulti e con protocolli da adulti. Questo ha fatto sì che la probabilità di guarigione dei bambini, a parità di condizione clinica, risultasse, negli anni passati, maggiore

Nell'ultimo decennio, però, i centri pediatrici hanno iniziato ad accogliere anche ragazzi tra 15 e 19 anni. Questo ha permesso di fare nuovi studi comparativi da cui è emerso, aggiunge Milani, che

gli adolescenti trattati con protocolli per adulti hanno una probabilità di sopravvivere del 38%, ma se trattati con protocolli pediatrici arrivano in media all'80%, e per alcuni tipo di cancro, come leucemia promielocitica oltre il 95%

Negli ultimi anni in Italia sono stati realizzati grandi progressi - sottolinea Andrea Ferrari dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, responsabile della Commissione Adolescenti dell'Associazione Oncologia e Ematologia Pediatrica (Aieop) - e la percentuale di adolescenti curata nei centri pediatrici è passata dal 10% al 37%, ma c'è ancora un gap di accesso alle cure e molto margine di miglioramento

