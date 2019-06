Tumori, asportata massa di un chilo a una bambina di 11 anni a Napoli

una massa di circa 15x20cm dal peso di 1 kg circa

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intervento complicatissimo in ragione della posizione, dimensione e rarità di questo tipo di tumore che, nonostante le dimensioni e il posizionamento nella cassa toracica, risultava asintomatica. Un maxi-teratoma è stato asportato ad una bambina di 11 anni a Napoli . Ad eseguire il complesso intervento un'equipe mista composta da chirurghi, anestesisti e infermieri degli ospedali di Napoli Santobono e Cardarelli , a seguito di un lieve dolore al petto e ad una leggera difficoltà respiratoria si era rivolta agli pneumologi del Santobono che, visionato il referto dell'esame radiologico, avevano ipotizzato la presenza di un teratoma (un tumore dei tessuti che si genera all'interno dell'organismo per un difetto del Dna) posizionato tra il cuore e il polmone. Data la peculiarità dell'intervento, l'equipe chirurgica del Santobono ha chiesto la collaborazione dei colleghi del Cardarelli.L'intervento ha visto intorno al tavolo operatorio il primario della chirurgia del Santobono Giovanni Gaglione. «La dimensione della massa da asportare e la posizione ci hanno spinto a chiedere la collaborazione all'equipe di chirurgia toracica del Cardarelli guidata da Gianluca Guggino. Mettendo insieme le esperienze delle due equipe - spiega - siamo riusciti a intervenire con un solo taglio sullo sterno, senza dover praticare un secondo taglio sul fianco per aprire l'intera cassa toracica. Ringrazio tutti i colleghi per l'elevato livello di collaborazione e disponibilità evidenziato».