Trapianto, a 97 anni dona fegato: l'organo ricevuto da sessantenne in lista d'attesa

Un paziente di 97 anni, deceduto a Firenze all'ospedale Santa Maria Nuova, ha donato il fegato a un sessantenne, da tempo in lista di attesa. È accaduto a Firenze. Dopo essere stato ritenuto idoneo al prelievo di fegato i familiari, seguendo la volontà del proprio congiunto, hanno acconsentito al trapianto.



«Vorrei complimentarmi - afferma Alessandro Pacini, coordinatore locale donazione e trapianti dell'Azienda sanitaria Toscana Centro - con i coordinamenti locali ospedalieri e tutti i referenti delle rianimazioni, Dea e reparti di medicina, che con umanità e professionalità affrontano quotidianamente l'assistenza clinica di pazienti affetti anche da gravi malattie che possono portare, sia a guarigione, ma anche alla morte. In questo ultimo caso è importante considerare che una donazione di organi e tessuti, secondo una volontà espressa in vita dal deceduto o nulla osta dei congiunti aventi diritto, può salvare la vita di molti pazienti la cui unica speranza è un trapianto».



L'Azienda sanitaria ricorda che «non esistono limiti di età per donare». L'unico limite riguarda il cuore, l'età massima non dovrebbe superare i sessanta.

