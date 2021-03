Vaccino, quali sono i tempi di attesa? Un sito calcola quando sarà il tuo turno

La domanda più ricorrente in questo periodo è la stessa per tutti. Quando sarò vaccinato? Molti hanno già avuto la possibilità di esserlo, ma la maggior parte delle persone attende ancora il proprio turno. Così, una dottoranda in matematica dell'Università di Cracovia, Anna Szczepanek, ha sviluppato un metodo di calcolo che tiene conto dell'attuale piano nazionale di vaccinazioni del Ministero della Salute e che permette di sapere quando si sarà vaccinati.

Come funziona

Una volta inserita la propria età, si dovrà indicare se si rientra in una delle categorie che hanno la preferenza: come essere una donna incinta, un lavoratore di una RSA o essere un operatore sanitario. Si dovrà indicare inoltre se si è affetti da una malattia per cui si è considerati «soggetti vulnerabili» (es. malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, e altre indicate nell'elenco) oppure se si ha una patologia con aumentato rischio clinico. Si dovrà infine selezionare se si rientra in una categira come quella del personale scolastico e universitario, Forze armate e di Polizia, personale penitenziario oppure dei luoghi di comunità o altri servizi essenziali.

I risultati

Il risultato mostrerà quante persone ci sono in fila prima del vostro turno e prende in considerazione il tasso di vaccinazione, al momento pari a 1.166.000 a settimana, e il tasso di copertura vaccinale, che è attualmente del 70.8%. Naturalmente sono indicazioni di massima, che tengono conto della situazione attuale destinata inevitabilmente a modificarsi.

