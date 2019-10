Talco Johnson&Johnson per neonati ritirato: tracce di asbesto, rischio cancro

Johnson&Johnson è travolta da migliaia di denunce e cause legali da parte di consumatori a causa di tumori e altri danni alla salute attribuiti all'uso di prodotti al talco della J&J. L'azienda ha avviato il primo ritiro dal mercato di un lotto del suo talco per neonati e bambini per la presenza di tracce di asbesto. Le impurità della sostanza cancerogena sono state accertate in test condotti dalla Food and drug administration (Fda): si tratta del primo ritiro di un talco della J&J, che ha sempre negato la contaminazione con impurità tossiche dei propri prodotti. Il lotto ritirato è il #22318RB, comprende 33.000 confezioni acquistate online da un rivenditore non identificato.

Fda ha trovato tracce di "asbesto crisotile". La J&J ha fatto sapere di aver avviato una «rigorosa indagine interna e di aver deciso il ritiro del lotto in via cautelare». L'azienda ha inoltre comunicato di collaborare con l' Agenzia governativa «per determinare l'integrità dei campioni esaminati e la validità dei risultati dei test».

