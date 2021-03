Sputnik, Putin si vaccina: «Ue non lo vuole? Difende interessi, non le persone»

Putin difende il vaccino russo Sputnik dopo le parole del commissario europeo incaricato della campagna vaccinale Thierry Breton. «Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue che non c'è bisogno dello Sputnik V possono indicare la volontà di difendere gli interessi di alcune aziende piuttosto che delle persone». È quanto detto da Putin nel corso di un incontro con i rappresentanti dell'industria farmaceutica russa e riportato da il Tass, agenzia d'informazione russa.

Putin si vaccina

Vladimir Putin, presidente russo, ha annunciato inoltre che si vaccinerà domani. E ha ricordato che «vaccinarsi è una scelta individuale». Lo Sputnik, il farmaco russo annunciato da Putin l’11 agosto 2020, è ormai utilizzato in oltre 50 Stati al mondo. Ungheria, Slovacchia e San Marino lo stanno utilizzando e anche lo Spallanzani di Roma ha dato il via alle sperimentazioni. «La geografia dei Paesi che usano lo Sputnik V russo sta crescendo in modo attivo – ha detto Putin –, anche nonostante il discredito deliberato e i vari attacchi informativi e vere e proprie storie false. Un numero sempre maggiore di Paesi mostra interesse per il vaccino russo contro il coronavirus, nonostante i tentativi di screditarlo». Ma l’Europa frena.

Europei vaccinati entro l'estate

La commissione europea ha confermato l'obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti residenti nella Ue entro la fine dell'estate. «Se potremo accelerare accelereremo, ma questo è il nostro obiettivo di fondo», ha indicato il portavoce. commissario europeo incaricato della campagna vaccinale. E non vuole scendere a patti con i russi per lo Sputnik.

