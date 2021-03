Vaccino AstraZeneca, Speranza: «Aifa verifichi la possibilità di iniettarlo agli over 65»

Potrebbe cambiare la decisione dell'Aifa sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone over 65. L'Agenzia italiana del farmaco aveva inizialmente indicato di utilizzarlo con preferenza per le persone tra i 18 e i 65 anni: oltre questa fascia d'età era considerato inefficace. Ma diverse Nazioni europee (tra cui l'Inghilterra, la Francia e la Germania) hanno autorizzato il vaccino. E per questo il Ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto agli scienziati di effettuare le opportune verifiche. La decisione è stata presa al termine della riunione di questa mattina tra il ministro, il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19 il Generale Francesco Figliuolo ed il capo della protezione civile, Curcio.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Vaccino Lazio, quasi un milione di persone non sa quando... IL SIERO Vaccino, il ministero spagnolo della Salute: «Assumere paracetamolo... LA MAPPA Vaccinazioni tempo reale, più dosi al Nord che al Centro-Sud.... SALUTE AstraZeneca, il colosso farmaceutico che sta sperimentando il vaccino...

Vaccino Lazio, quasi un milione di persone non sa quando riceverà la bose: il buco delle prenotazioni

AIFA: «Decisione cambierà se i dati lo consentiranno»

L'AIFA risponde subito alla richiesta del ministro Speranza. Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), fa sapere all'ANSA che «la posizione potrebbe essere rivista se i nuovi dati lo consentiranno». E sempre ieri sono arrivati nuovi elementi dall'Inghilterra sull'efficacia del vaccino che si aggiungono a quelli giunti nei giorni scorsi dalla Scozia.

In Germania già è possibile vaccinare gli over 65 con Astrazeneca

In Germania, è arrivato oggi, giovedì 4 marzo, il via libera per l'uso del vaccino anti-covid AstraZeneca anche per gli over 65. È così cambiata la decisione iniziale delle autorità tedesche. «La commissione vaccini ora raccomanda il vaccino AstraZeneca anche per le persone oltre i 65 anni. Questa è una buona notizia per gli anziani che stanno aspettando la somministrazione», ha affermato Spahn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA