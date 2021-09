Focolaio in una casa per minori a Caltanissetta: 25 contagiati, bimba di 3 mesi in ospedale

Sabato 18 Settembre 2021, 09:30

Allarme per un focolaio: sono 25 i positivi all'interno di una casa alloggio per minori a Serradifalco (Caltanissetta). Ieri sera al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia è arrivata anche una bimba di 3 mesi - proveniente dalla casa alloggio e accompagnata da una delle suore che gestiscono la struttura - che aveva una forte tosse ed è risultata positiva. La bimba è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Di Cristina di Palermo. Un'altra suora, quarantenne, è stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive. Dei 25 positivi, 18 sono bimbi ospiti della casa.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Focolaio a Ischia: nove bambini contagiati, 40 persone in... RIETI Focolaio al centro estivo della Cri Bassa Sabina. Il presidente... LATINA Latina, cluster alla Casa di riposo: anziani vaccinati e... ECONOMIA Cina, il coronavirus torna a far paura con la variante Delta SCUOLA Covid a scuola, come evitare i rischi in classe? «Distanti... ROMA Focolaio dopo una gara, contagiati giovani atleti romani: paura... IL CASO Lockdown in Vietnam, trasporti bloccati e grandi marchi in crisi... LA PANDEMIA Origini del Covid, lo scienziato-virologo rivela: «Ho... LAZIO Scuola, rifiuta il vaccino uno studente su 3. I pediatri:... SALUTE Gallipoli, giovani in vacanza tornano contagiati

Covid, focolaio al centro estivo della Cri Bassa Sabina. Il presidente Pezzotti: "Fortunatamente situazione sotto controllo"

Latina, cluster alla Casa di riposo: anziani vaccinati e asintomatici curati tutti con le monoclonali

«La situazione, rapportandomi con l'Asp è comunque sotto controllo - dice il sindaco Leonardo Burgio - c'è una costante verifica dello stato di salute delle suore e dei bimbi da parte dell'Asp, il tutto in una struttura all'interno di una comunità, quella di Serradifalco, che conta solo 7 contagiati in via di guarigione. La comunità di Serradifalco ha già superato il 70% dei vaccinati con doppia dose, l'8% della popolazione è minore di 12 anni. Manca quindi all'appello un 22% della popolazione».