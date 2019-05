Sclerosi multipla, tornano le passeggiate “Nordic Tles” con una novità: il Tai Chi cinese. Sabato 11 maggio a Roma

Ripartono i Nordic Tales 2019, le camminate promosse da Sanofi Genzyme per le persone con sclerosi multipla, con il patrocinio di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana Nordic Walking. Cinque le tappe, la prima delle quali è prevista per l'11 maggio a Roma. Novità di questa quinta edizione è il Tai Chi, antico stile delle arti marziali cinesi in cui prevale l'insegnamento spirituale rispetto a forza e potenza. Nato come tecnica di combattimento è oggi una disciplina olistica che coniuga movimenti lenti e gentili a tecniche di meditazione e consapevolezza. Caratteristiche che lo rendono adatto anche alle persone con sclerosi multipla.





Recenti studi hanno confermato che il Tai Chi è in grado non solo di offrire benefici per la pressione sanguigna e la salute cardiovascolare in generale, ma anche di influire sull'equilibrio, la flessibilità, la stabilità anche per le persone con sclerosi multipla - commenta Luigi Lavorgna, Dirigente medico neurologo presso la I Clinica Neurologica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" -. Uno studio pubblicato sull'International Journal of MS Care, mostra che, dopo aver seguito un programma di Tai Chi di sei settimane, il 75% dei pazienti è stato in grado di completare molti esercizi in piedi anziché su una sedia





Dopo la partenza da Villa Doria Pamphilj a Roma si andrà poi alle porte di Milano,a Garbagnate,nel Parco delle Groane, il 18 maggio; si prosegue a Sestri Levante in provincia di Genova, dove l'appuntamento è per il 25 maggio nell'incantevole cornice della Baia del Silenzio, per arrivare a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani, il 1 giugno. Si termina a Napoli sul Lungomare Caracciolo, l'8 giugno.

Vivere giornate all'aria aperta, stare con gli amici e i familiari e in mezzo alla natura è stato molto importante per le tante persone con sclerosi multipla che hanno aderito in questi cinque anni a Nordic Tales - dichiara Angela Martino, Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Tutte le informazioni sulle tappe e le istruzioni per l'iscrizione sono disponibili sulla pagina Facebook dell'iniziativa www.facebook.com/NordicTalesSM/

