Roma, il 27 marzo la tavola rotonda della SICOOP su legalità e trasparenza in ambito sanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento sulla trasparenza in sanità, il cosiddetto Sunshine Act, potrebbe essere presto legge. La proposta, ora al vaglio dell’Aula di Montecitorio, punta a dare un segnale importantissimo ai pazienti sulla trasparenza e sicurezza dei farmaci assunti e sui dispositivi medici impiantati. L’idea è quella di creare un Registro telematico del Ministero della Salute, appositamente denominato “Sanità trasparente”, per rendere tracciabili tutte le erogazioni in denaro o di beni o servizi dell’industria sanitaria in favore dei professionisti del settore.Per questo motivo, considerata la portata innovativa del provvedimento in questione, la SICOOP - Società Italiana Chirurghi Ortopedici dell’Ospedalità Privata - ha organizzato per il prossimo 14 marzo a Roma, presso l’Aula Tatarella della Camera dei deputati, una tavola rotonda istituzionale dal titolo “Legalità e trasparenza in ambito sanitario pubblico e privato”, per creare un confronto tra le varie parti interessate. Aprirà i lavori il deputato del Movimento 5 Stelle, Massimo Enrico Baroni, primo firmatario della proposta di legge. L’onorevole Carmelo Massimo Misiti della Commissione Bilancio e Trasparenza in sanità e l’avvocato Giorgio Calesella dello Studio Carnelutti, invece, coordineranno la tavola rotonda insieme ad Andrea Grasso, Presidente nazionale SICOOP. “Credo che in una fase iniziale o addirittura come in questo caso, prima ancora che il provvedimento sia legge, sia importante confrontarsi per comprendere come verranno regolamentati i rapporti tra professionisti del settore e il mondo dell’azienda” - precisa Andrea Grasso. “Con questa proposta di legge verranno messi al primo posto i pazienti e i cittadini, rafforzando ulteriormente il rapporto di fiducia paziente-medico” - conclude il Presidente della SICOOP.