La regina Sheika Jawaher in Italia: visita ai bambini degli ospedali pediatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"C'era una volta una Regina che veniva da lontano ...". Sembra l'incipit di una favola ma è piuttosto l'inizio di una storia vera, quella di Sua Altezza Reale, Moglie di Sua Maestà il Sultano del Sharjah, Fondatrice e Sostenitrice dei Friends of Cancer Patients UAE e Ambasciatrice Internazionale per Childhood Cancer UICC, in questi giorni in viaggio in Italia con la, per visitare i bambini malati ricoverati nei reparti pediatrici di alcune strutture eccellenti italiane.Sua Altezza Reale ha in programma di visitare l'Hospice Casa del Bambino di Padova lunedì 22 ottobre per proseguire poi verso Roma, dove giovedì 25 sarà in visita presso i reparti pediatrici del Policlinico Umberto I. Il viaggio della Regina è stato organizzato dalla Fondazione Maruzza, da sempre impegnata nel campo delle cure palliative per le persone affette da malattie inguaribili, con particolare attenzione ai più fragili della società: i bambini.Celebrata proprio per il suo "grande cuore" e per il suo contributo nel sostenere progetti che alleviano la sofferenza delle persone, Sua Altezza Reale Sheika Jawaher, ha nel tempo apportato notevoli contributi per soccorrere le persone più svantaggiate. È un personaggio fondamentale nelle questioni umanitarie a livello mondiale."Oggi mi trovo in mezzo a tanti piccoli eroi e alle loro famiglie. Il mio viaggio in l'Italia è stato benedetto da Sara, Matteo, Francesco e da tutti quegli eroi che ho incontrato." ha detto con Sua Altezza Reale Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, Moglie di Sua Maestà il Sultano del Sharjah, Fondatrice e Sostenitrice dei Friends of Cancer Patients UAE e Ambasciatrice Internazionale per Childhood Cancer UICC, durante la visita all'Hospice Pediatrico Casa del Bambino di Padova, assieme alla delegazione della Fondazione Maruzza "Auguro che questa mia visita possa assomigliare ad un abbraccio, come lo sono le cure palliative, un abbraccio di sollievo, di comprensione, di piena attenzione verso ogni loro necessità, in modo che possano condurre una vita dignitosa e pacifica.""La nostra storia è iniziata quasi trent'anni fa con la Rete Regionale di Assistenza Domiciliare Veneta per bambini con malattie incurabili." ha dichiarato Franca Benini, Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche e Presidente del Congresso della Fondazione Maruzza." La nostra missione era offrire a questi bambini una vita "normale", per poter vivere a casa con le loro famiglie, per poter giocare, andare a scuola, socializzare con gli amici, vivere liberi da sintomi dolorosi e angoscianti; per vivere una vita dignitosa"L'Hospice Pediatrico Casa del Bambino di Padova è un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, nata nel 1989 sulla base dell’esperienza pluriennale svolta presso il Dipartimento di Pediatria di Padova dallo staff medico e infermieristico diretto dalla Dr.ssa Franca Benini. Le cure palliative pediatriche si occupano dell’assistenza dei bisogni a 360° del bambino con malattia per la quale non esistono terapie o trattamenti volte alla possibile guarigione. L’intero staff medico ed infermieristico valuta e cura i sintomi fisici, i bisogni psicologici e sociali del bambino a domicilio, in hospice ed in ambiente ospedaliero in tutte le fasi della malattia.Il Congresso della Fondazione Maruzza "4th Global Gathering Maruzza Congress sulle Cure Pediatriche Palliative" che si appronta ad iniziare il 24 ottobre a Roma, è l’appuntamento più atteso a livello mondiale nel campo delle cure palliative pediatriche.