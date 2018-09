Protesi di sterno in 3D, per la prima volta in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta in Italia, all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, due terzi dello sterno e parte di sei costole di un paziente sono stati sostituiti da un impianto in lega di titanio stampato in 3D.L'intervento è stato eseguito su una giovane di 27 anni colpita da un tumore rarissimo. La ragazza era affetta fda una neoplasia a cellule giganti dello sterno: la letteratura internazionale ne riporta solo nove casi.La paziente sta bene e, a cinque mesi dall'intervento, è tornata ad una vita normale. Insieme alla protesi di titanio, a stretto contatto con cuore e polmoni, sono state impiantate una fascia tendinea proveniente dalla banca del tessuto muscolo-scheletrico del Rizzoli, che conserva e distribuisce oltre il 50% del tessuto da donatore usato in tutta Italia, e una protesi di sintesi.L'intervento è stato presentato a Bologna come un traguardo importante non solo per il Rizzoli ma pr la medicina. «Siamo in evoluzione continua - spiega Michele Rocca responsabile della Chrurgia toracica muscolo-scheletrica del Rizzoli che ha eseguito l'intervento - alla nostra sanità si dovrebbe dare un po' più di fiducia».