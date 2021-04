Prenotazione vaccini Emilia Romagna, cosa c'è da sapere (attesa fasce 1957-61): i centri e i sieri

A dosi di cinque. Per la prenotazione del vaccino in Emilia Romagna si è iniziato partendo dagli over 80 e poi proseguendo per cinque anni d'età. Dai 75 ai 79 anni, dai 70 ai 74 anni e poi dai 65 ai 69 anni. Fascia d'età a cui è stata data la possibilità di fissare un appuntamento per l'iniezione dal 26 aprile. Il primo giorno disponibile si sono prenotate 101.189 persone su 250mila della regione. Non poche. Ora i prossimi a essere chiamati saranno tutti quelli nati negli anni 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961. La domanda per chi si appresta alla somministrazione è sempre la stessa: quale vaccino mi sarà iniettato?

APPROFONDIMENTI VACCINI Vaccino, domande e risposte sulla seconda dose: quando, quale e... SALUTE Vaccini Astrazeneca, a Pratica di Mare arrivate 1,3 milioni di dosi PREVENZIONE Covid, chi si vaccina può ammalarsi di nuovo? Ecco cosa... IL PARERE Trombosi in conseguenza del vaccino? Come sapere se si è a...

Quale vaccino tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca e J&J

Non si conosce il vaccino che viene iniettato finché non ci si reca al centro vaccinale. Prima, anche in fase di prenotazione, non si sa quale farmaco sarà somministrato. E non c’è anche nessuna specializzazione vaccinale a livello di struttura: in qualunque hub (o centro dove si vaccina contro il Covid) possono essere somministrati sia Pfizer, che Moderna, che AstraZeneca, oltre a Johnson & Johnson. Questo avviene a seconda delle disponibilità per ogni centro. Che, inoltre, non può essere scelto dal singolo utente, ma viene comunicato dalla Asl competente al momento della prenotazione.

Come prenotare il vaccino

Sono sei le modalità con cui si può prenotare il vaccino in Emilia Romagna. Attraverso gli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica. Il giorno, l'ora e il punto vaccinale, oltre a tutte le informazioni necessarie, saranno comunicate dagli operatori. Per prenotarsi basta il codice fiscale.

L'elenco dei centri vaccinali in Emilia Romagna

Sono otto le aziende Usl in Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Romagna. La nuova Azienda Usl di Reggio Emilia è nata il 1 luglio 2017, dopo la fusione con l'Azienda Ospedaliera. Le vaccinazioni sono effettuate in 141 punti vaccinali attivi da Piacenza a Rimini.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA