Alcool, arriva la pillola contro gli effetti della sbornia: la svolta dalla Gran Bretagna

Hangover addio! In Gran Bretagna è stata messa in vendita la pillola anti-sbornia, che contrasta gli effetti negativi dell'alcool, aiutando a sentrsi più freschi dopo una notte da "sballo". Il nuovo farmaco costa una sterlina ed è stato definito "rivoluzionario" dai suoi produttori.

Pillola anti-sbornia, come funziona

Il nuovo farmaco si chiama Myrkl deve essere assunto prima di bere, ed ha un'efficacia fino a 12 ore. Come funziona? Contiene batteri Bacillus Coagulans e Bacillus Subtilis e l'aminoacido L-cisteina, che scompongono l'alcool in acqua e anidride carbonica prima che raggiunga il fegato. Solitamente l'alcool viene scomposto dal fegato in acetaldeide, che poi produce l'acido acetico, considerato responsabile del malessere del giorno dopo. Non arrivando al fegato, l'alcool non produce quindi questo effetto indesiderato. Le pillole contengono anche vitamina B12, che aiutano chi le assume a sentirsi "rinfrescati".

I test effettuati hanno rivelato che i bevitori che hanno ingerito due pillole e bevuto due bicchieri di vino avevano il 70% in meno di alcol nel sangue un'ora dopo, rispetto a coloro che non l'hanno preso.

Tutti gli ingredienti sono autorizzati e riconosciuti sicuri dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e dalla Food Drug Administration statunitense. La pillola non sarà venduta in farmacia ed è disponibile da oggi sul sito dell'azienda produttrice.

Sconsigliato a chi si vuole ubriacare

La società produttrice avvisa che in ogni caso dopo una esagerata assunzione di alcool il corpo potrebbe manifestare effetti indesiderati che la pillola non può frenare: la disidratazione, il basso livello di zucchero nel sangue - dovuto all'alcol che causa la perdita di zucchero nelle urine - e il metanolo.

Tuttavia gli esperti avvisano che la pillola è sconsigliata a chi vuole esagerare: per ottenere effetti psicotropi sarà inatti necessario assumere una quantità molto maggiore di alcool e dunque spendere di più.

«Un farmaco rivoluzionario per conciliare lavoro e vita sociale»

«Siamo molto entusiasti di lanciare questo prodotto rivoluzionario nel Regno Unito e nella maggior parte dei mercati europei» ha dichiarato il direttore della ditta produttrice, Magnusson «Il consumo moderato di alcolici è una parte enorme della cultura britannica, con la maggior parte dei britannici che escono ogni settimana per godersi qualche drink insieme. Lo scopo di Myrkl è quindi quello di aiutare quei bevitori moderati regolari a svegliarsi sentendosi al meglio il giorno successivo, che si tratti di un professionista impegnato, di giovani genitori o di anziani che vogliono mantenere una vita sociale attiva».