Pfizer, Novartis partner per la produzione del vaccino: destinati 20 milioni all'impianto di Torre Annunziata

Novartis sarà partner per la produzione del vaccino Pfizer e destina 20 milioni all'impianto di Torre Annunziata (Napoli). Novartis ha siglato una partnership per la produzione del vaccino Pfizer e investirà 74 milioni in ricerca clinica nel 2021 con 200 studi clinici nel quadro del piano da 250 milioni di investimenti in innovazione in tre anni.

La casa farmaceutica ha realizzato una campagna con diverse attività di aiuto in chiave anti Covid e ha destinato 20 milioni nell'impianto di Torre Annunziata che diventa un hub sostenibile e di sviluppo delle startup.

