Parkinson: eseguito, per la prima volta in Italia, l'impianto di un nuovo neurostimolatore

Per la prima volta in Italia è stato impiantato su un paziente affetto da Parkinson un nuovo sistema di neurostimolazione. L'intervento è stato effettuato con successo il 31 gennaio grazie alla collaborazione tra il Centro Parkinson della Fondazione Mondino di Pavia e la Neurochirurgia Funzionale dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Il neurostimolatore - si legge in una nota diffusa da Mondino e Galeazzi - è l'unico sistema di stimolazione cerebrale profonda in grado di rilevare 'online' l'attività dei neuroni cerebrali direttamente dagli elettrodi impiantati mentre viene somministrata la terapia (stimolazione elettrica) a pazienti con Parkinson. In questo modo si realizza un monitoraggio continuo degli eventi cerebrali in 'real-life

Questi segnali possono essere registrati e memorizzati sul dispositivo:

In questo modo il tracciamento dell'attività cellulare consente una correlazione con lo stato clinico, con eventuali effetti collaterali associati alla terapia farmacologica e con eventi della vita quotidiana segnalati dal paziente

. L'applicazione di questo nuovo sistema può aprire nuove frontiere per la cura dei malati di Parkinson, soprattutto dovrebbe garantire cure più personalizzate, spiegano gli esperti della Fondazione Mondino di Pavia e dell'Istituto Galeazzi di Milano che, riferiscono, hanno effettuato questo impianto per la prima volta in Italia.

Questo dispositivo è un punto di svolta - afferma Claudio Pacchetti, direttore del Centro Parkinson della Fondazione Mondino di Pavia - ci avvicina davvero all'idea di una medicina personalizzata e rappresenta un passo significativo verso una nuova tipologia di stimolazione cerebrale che in futuro si adatterà autonomamente alle richieste di benessere del paziente

