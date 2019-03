«Papà controllati, ecco i 10 pit-stop contro i problemi maschili»

Semaforo rosso per i maschi italiani, mai schierati in pole position quando si tratta di fare prevenzione, invece prima sosta obbligata per vincere in salute. Così, per la seconda edizione della campagna 'Papà controllatì, la Società italiana di urologia (Siu) invita i maschi di ogni età a una serie di pit-stop - da cui lo slogan #fermartieriparti - per correre con la marcia giusta, il 'Gran premio della Vità, iniziativa educazionale e di sensibilizzazione presentata in un 'box' di eccezione: il Museo Ferrari a Maranello. Con 10 pit-stop, dieci regole per proteggere la salute maschile, l'iniziativa intende sfatare il mito che le problematiche urologiche colpiscano solo in età adulta o avanzata, ed educare invece alla prevenzione fin dall'adolescenza. Una importante opportunità per prevenire alcune problematiche come l'iperplasia prostatica benigna (Ipb), di cui soffre l'8% della popolazione maschile entro e dopo i 40 anni, con tassi del 50% oltre i 60; la disfunzione erettile, che compromette la vita di coppia di 3 milioni e mezzo di italiani (13% della popolazione, 1 maschio su 8) dai 45 ai 50 anni; il tumore della prostata, con quasi 35 mila nuove diagnosi (1 caso su 8) nel 2018. Ma non solo: i 'pit-stop' della salute tutelano anche dal rischio di problematiche che spaventano meno il maschio, come le prostatiti che infiammano il 30-50% della popolazione sessualmente attiva generalmente prima dei 50 anni e la calcolosi urinaria che 'bombardà il 10% degli uomini (contro il 5% delle donne) soprattutto tra i 30 e i 50 anni con circa 100.000 nuovi casi l'anno. Infine, fare prevenzione significa anche diagnosticare in tempo malattie sessualmente trasmesse o problemi di infertilità di coppia, nel 50% dei casi di responsabilità maschile, spesso associata oltre che all'età a disturbi genito-urinari e prostatici pregressi. (segue) (Red/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-MAR-19 13:16 NNNN SALUTE: 'PAPÀ CONTROLLATÌ, ECCO 10 PIT-STOP CONTRO PROBLEMI MASCHILI (2) = (AdnKronos Salute) - «Il claim di 'Papà controllatì di questa edizione, #FermatieRiparti - dichiara Salvatore Voce, presidente Siu e direttore della Struttura complessa di Urologia di Ravenna - si associa all'idea di un pit-stop urologico. L'abbinamento tra motori e salute ci è sembrata una simbologia perfetta per accendere l'attenzione del maschio su un argomento così importante e delicato quale l'aderenza a corretti stili di vita e soprattutto la prevenzione. Quale sede migliore del Museo Ferrari». Ecco il decalogo della prevenzione delle patologie urologiche maschili: 1. Evita di fumare: il fumo è strettamente correlato al tumore della vescica e del polmone e alle disfunzioni sessuali 2. Fai attenzione alla presenza di sangue nelle urine: a volte può essere una spia di tumore delle vie urinarie 3. Impara l'autopalpazione dei testicoli, da eseguire almeno una volta al mese: consente di individuare precocemente noduli del testicolo ma anche patologie benigne 4. Fai attenzione alle malattie sessualmente trasmissibili: usa il preservativo e rivolgiti all'urologo se noti alterazioni dei genitali. Alcune infezioni possono compromettere la fertilità. E ancora: 5. Bevi tanto, almeno 1,5/2 litri d'acqua al giorno: in questa maniera diluisci le urine e riduci il rischio di formazione di calcoli urinari 6. Mangia sano: una corretta dieta riduce il rischio di calcoli delle vie urinarie, prostatiti, cistiti e disfunzioni sessuali 7. Fai attività fisica: le persone obese hanno un maggior rischio di formare calcoli urinari e sviluppare forme più aggressive di tumore prostatico 8. Controlla pressione e glicemia: diabete e ipertensione sono fra le maggiori cause di insufficienza renale e di disfunzioni sessuali 9. Presta attenzione alle disfunzioni sessuali: spesso sono campanello d'allarme che anticipa patologie cardiovascolari 10. Evita l'uso di droghe, anche leggere tipo cannabis, perché peggiorano la fertilità e la funzione sessuale. (Red/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-MAR-19 13:16 NNNN

