Sicilia, pacchetti vacanze per le isole scontati «fino al 20%» con vaccino Pfizer incluso

Se prima i pacchetti turistici offrivano escursioni, ora propongono vaccini. E così anche la Sicilia si adegua. Il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze, propone che la regione permetta ai turisti ci acquistare viaggi scontati «fino al 20%» nelle cinque isole minori (Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea e Vulcano). Ma a una condizione: che chi arriva si fa anche il vaccino. Una scelta che è già stata portata avanti da altri Paesi come Malta, Emirati Arabi, Russia, le Maldive e le Mauritius. E che presto sarà possibile anche nell'isola guidata da Nello Musumeci. Anche perché, da lunedì, nelle isole siciliane inizierà la vaccinazione di massa per i residenti.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Vaccini, strappo Sicilia: dosi in massa nelle isole minori anche ai... IL PROGRAMMA AstraZeneca anche agli under 60, a giugno 1 milione di vaccinati al... REGIONI Zona gialla Puglia, arancione Sardegna, Sicilia e altre tre: domani... ASTRAZENECA AstraZeneca, nello stabilimento di Anagni lotti di vaccino destinati...

Commissario, quale vaccino sarà somministrato a chi acquista il pacchetto turistico?

Se non hai caratteristiche sanitarie che impongono Pfizer o Moderna, quello che stiamo facendo di più sulle isole, allora si fa Johnson&Johnson, che ha il vantaggio di essere somministrato con una sola dose. Peraltro, con gli altri due vaccini, che decide di venire dovrebbe rimanere almeno 21 giorni per il richiamo.

Come si può richiedere?

Attraverso il portale della regione Sicilia. E hai diritto anche a una scontistica per il viaggio.

Quanto?

Dal 15 al 20%. Ma stiamo aspettando l'approvazione da parte dell'assessorato.

Tema vaccini. In Sicilia si sono organizzati degli open day per le iniezioni. Perché avete scelto questo modo?

Si è visto che nell'ultimo periodo le aziende vaccinali non avevano prenotazioni. Una spiegazione può essere perché molte persone anziene hanno difficoltà nell'uso della piattaforma e, più in generale, degli strumenti informatici. Ma questo li ha allontanati dalla vaccinazione. Da qui la possibilità di venire senza prenotazione.

Quanti sono le prenotazioni per i vaccini in Sicilia?

Ieri a Messina avevamo 200 prenotati. Numeri veramente bassi.

Perché la gente non vuole prenotare?

C'è una grande diffidenza nei confronti di Astrazeneca. Nei frigoriferi dei punti vaccinali abbiamo oltre 200mila dosi che nessuno vuole. E ne arriveranno altre.

Chi si prenota quando sa quale sarà il vaccino iniettato?

Viene indicato alla fine della procedura sulla piattaforma di Poste Italiane ed è scelto in base alla propria tessera sanitaria e codice fiscale. L'utente può scegliere poi il centro vaccinale.

Quali vaccini ci sono nei centri vaccinali?

Alcuni, quando era iniziata la campagna di vaccinazione, avevano solo un tipo di vaccino. Mentre ora li hanno tutti. Anche perché Pfizer adesso è possibile averlo ovunque dopo che è stato indicato che per la conservazione si può lasciare a -25 gradi e non più a -80.

Quando viene comunicato quale vaccino mi sarà iniettato se mi presento spontaneamente?

Al momento del colloquio con il medico. E tutti sperano di essere vaccinati con Pfizer o Moderna.

E ci sono rifiuti?

Sì, molti se ne sono andati via quando hanno saputo che dovevano fare Astrazeneca.

C'è paura?

Sì, molti sanno che a loro toccherà Astrazeneca e quindi non ci vanno proprio. Sanno che devono fare la fila e che non hanno patologie o documentazione sanitaria per cui per a loro spetta Pfizer e dunque si rifiutano.

Quante sono le dosi Pfizer che avete a disposizione?

Sono quasi tutte assegnate. Nella provincia di Messina ne arrivano 10-12mila a settimana. Ma in giacenza non ce ne sono. Le dobbiamo centellinare tra seconde dosi e over 80.

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA