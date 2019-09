Oms: ogni 11 secondi muore una donna o un bambino, soprattutto in Africa. Polmonite e malaria le prime cause

Se dal 2000 i decessi infantili sono diminuiti di quasi la metà e quelli materni di oltre un terzo, i numeri che arrivano oggi dall'Oms preoccupano ancora. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima infatti che ogni anno a morire sono quasi 3 milioni di donne incinte e di neonati, uno ogni 11 secondi. Il nuovo report rivela inoltre che nel 2018 i bambini morti sotto i 15 anni sono 6,2 milioni, mentre le donne decedute a causa di complicazioni durante il parto o la gravidanza si attestano poco sotto le 300 mila unità.

More women and their children are surviving today than ever before: WHO/@UNICEF new child and maternal mortality estimates

Since 2000, child deaths have 📉 by nearly half and maternal deaths by over one-third, mostly due to improved access to affordable, quality health services pic.twitter.com/VjES3URtN3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 19, 2019