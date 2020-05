Covid, allarme bimbi. L'Oms: «Infiammazione multi-organo simile alla Kawasaki»

Nuovo allarme salute per i bambini, legata probabilmente al Covid. Proprio ieri è arrivata la notizia che un piccolo di 8 mesi in Gran Bretagna è morto a causa di sintomi ricollegabili alla malattia di Kawasaki. Una “Sindrome infiammatoria multisistemica”, che può cioè coinvolgere più organi, è stata osservata in bambini e adolescenti e sembrerebbe collegata alla Covid-19. L'allerta arriva dall'Oms che, sulla base delle segnalazioni giunte da Europa e Usa di bambini ricoverati in terapia intensiva per una condizione di infiammazione sistemica con alcune caratteristiche simili alla Malattia di Kawasaki, ha sviluppato una definizione «preliminare» per classificare tali casi nei bambini. Al momento è necessario un approfondimento.

11:50

