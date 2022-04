Omicron, tampone tramite una nuova app: Pfizer pronta a comprarla. Ecco come funziona

Si chiama ResApp ed è un'applicazione per cellulari che consente di riconoscere se si è positivi o meno al Covid. Dai risultati ha un'efficacia pari al 92% delle persone con infezione. Il nuovo strumento potrà consentire a chiunque di avere un risultato immediato e senza dover prenotare un tampone in farmacia o presso una struttura sanitaria. Un passo avanti notevole, che però risente molto spesso della diffidenza della maggior parte delle persone. Si deve infatti aggiungere che l'app non può essere paragonata a un test ufficiale, con tutto ciò che ne consegue.

ResApp, come funziona

L'applicazione utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i suoni della tosse. Il test COVID-19 di ResApp ridurrebbe significativamente il numero di test rapidi e PCR, pur mantenendo la sorveglianza della malattia necessaria per gestire il continuo impatto del coronavirus. Per testare l'app, lo sviluppatore ha arruolato 741 pazienti negli Stati Uniti e in India, tra cui 446 con Covid-19. I partecipanti hanno completato i sondaggi su tutti i sintomi che stavano vivendo, e hanno tossito in uno smartphone con l'applicazione installata. I risultati hanno rivelato che l'app è stata in grado di rilevare correttamente il Covid-19 nel 92 per cento delle persone con l'infezione.

Pfizer pronta ad acquistarla

Le aziende farmaceutiche hanno già mostrato un enorme interesse per l'applicazione. Proprio la scorsa settimana, Pfizer si è offerta di acquisire ResApp per 0,115 dollari per azione in contanti, che rappresenta un valore totale del patrimonio netto di circa 74,3 milioni di dollari.