Omeopatia, dati falsati sul controllo del dolore: Scientific Report costretta a ritirare un articolo

Omeopatia e medicina tradizionale, lo scontro si gioca anche a colpi di articoli. Oggi, la nota rivista Scientific Reports ha ritirato un articolo che presentava dati «falsati» per sostenere l'efficacia terapeutica dell'omeopatia per il controllo del dolore. Il testo, pubblicato nel settembre 2018 e che aveva avuto una certa eco sulla stampa italiana ed estera, sosteneva che una sostanza omeopatica ultra-diluita avesse gli stessi effetti di un noto ed efficace principio attivo, chiamato gabapentina, nell'alleviare nei ratti il dolore legato a problemi nel sistema nervoso periferico.

Il caso è emerso per iniziativa di un gruppo di ricercatori italiani, il biochimico Andrea Benelli dell'università Sapienza di Roma, il farmacologo Silvio Garattini e il biologo Enrico Bucci, della Temple University. «L'articolo era apparso non solo criticabile da un punto di vista metodologico e sperimentale, ma anche con conclusioni non giustificate rispetto all'evidenza provvista», scrivono i ricercatori, dei quali con Bellelli, Bucci e Garattini fanno parte il docente di Neuroscienze Giandomenico Iannetti, dell'University College London e dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), lo storico della medicina Andrea Grignolio, dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, e il fisiologo Roberto Caminiti, dell'università Sapienza di Roma.

«Ad una analisi più approfondita - proseguono i ricercatori - è anche emerso che il gruppo di autori ha manipolato i dati e le immagini dell'articolo, una cattiva condotta già presente in altri tre precedenti articoli degli stessi autori». Tutto questo, rilevano costituisce «l'ennesima conferma» di come «l'omeopatia non ha efficacia terapeutica e le pubblicazioni che fino ad ora sostengono il contrario sono frutto di frodi scientifiche». La vicenda che si è conclusa con il ritiro dell'articolo, concludono, «non è solo una vittoria contro la falsa scienza, i trattamenti inefficaci e molte delle terapie cosiddette alternative. È anche un risultato che prova la bontà del metodo scientifico: errori, sviste e a volte falsi possono saltuariamente manifestarsi, ma la scienza è, ancora, capace di autocorreggersi».



