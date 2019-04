Nove milioni di italiani soffrono di allergia, al via campagna informativa

Sono nove milioni gli italiani che soffrono di allergie respiratorie. A loro è dedicata la campagna educativa "Un Respiro di Salute" realizzata da FederAsma e Allergie Onlus, che prosegue fino a maggio con il suo "Speciale primavera" per educare e informare i cittadini sul ruolo dell'aerosolterapia nella prevenzione e gestione dei sintomi allergici. Stando ad alcuni dati diffusi da Federasma, il 16,9% degli italiani soffre di rinite allergica e il 6% dei giovani da 14 anni in su soffre di asma per allergia.





Riniti allergiche e asma allergica sono invalidanti e molte sono le richieste di chiarezza che riceviamo, attraverso il nostro numero verde

, commenta Carlo Filippo Tesi, presidente di FederAsma e Allergie Onlus. Quali sono i rimedi di tutti i giorni che può usare una persona allergica? Gian Luigi Marseglia, presidente della Siaip (Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica), spiega come il lavaggio nasale con la soluzione fisiologica possa essere

un'importante misura dalla duplice efficacia: previene da un lato riducendo i sintomi, dall'altro, ha un'azione coadiuvante antinfiammatoria sull'allergia

Oltre a questa, la

nebulizzazione con docce nasali micronizzate consente invece di far arrivare più facilmente e velocemente il principio attivo che si deposita nelle vie respiratorie

Altra pratica è l'aerosolterapia, che invece è raccomandata per l'asma bronchiale. Questa

ha un ruolo importante perché consente una rapida somministrazione dei farmaci per curare i sintomi e spegnere il processo infiammatorio

commenta Michele Miraglia Del Giudice, responsabile di alta specializzazione in malattie respiratorie pediatriche, dell'Università degli Studi della Campania. Il materiale informativo della campagna sarà disponibile negli studi medici, le farmacie e scaricabile sul sito federasmaeallergie.org.

