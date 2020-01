Meningite, code negli ambulatori per le vaccinazioni dopo la morte di una 48enne

Meningite , c'è grande preoccupazione in Lombardia, e in particolare, sul lago di Iseo, sponda bresciana e bergamasca, dopo il decesso per meningite di Marzia Colosio, la donna residente a Predore e stroncata a 48 anni due giorni dopo i primi sintomi. Code all'alba fuori dagli ambulatori per effettuare la vaccinazione e centralini di Regione Lombardia e Ats in tilt. «Ha chiamato anche una famiglia dalla Svizzera che ha trascorso le vacanze sul Lago di Iseo e ora teme per la propria salute», viene raccontato. Si tratta del quarto caso di meningite, e del secondo decesso, nella stessa zona ed in particolare nel territorio di Villongo, comune della Bergamasca dove abitavano tre delle quattro persone colpite da meningite e dove stamani già dalle 5.30 le persone, così come a Sarnico, erano in coda fuori dagli ambulatori.

Meningite, per la regione Lombardia non c'è portatore sano

meningite nella bergamasca per l'ultimo caso di una paziente di 48 anni deceduta oggi in ospedale a Brescia. «Smentisco categoricamente che siano stati effettuati test con 'tamponi salivarì negli ambulatori di Villongo e Sarnico. Regione Lombardia non ha avviato ricerche di portatori sani di meningococco nel territorio interessato dai casi», afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ad alcune notizie diffuse oggi sui casi di infezione da meningococco che hanno interessato un'area della Lombardia, ossia quella tra Villongo e Sarnico (Bergamo).

