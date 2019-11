Medicina tradizionale cinese riconosciuta dal sistema medico internazionale: ottenuti 45 standard Iso

Un totale di 45 standard internazionali per la medicina tradizionale cinese sono stati emessi dall'ISO/TC249, un comitato tecnico all'interno dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (Iso). Lo comunicano oggi le autorità. La medicina tradizionale cinese si sta rapidamente integrando nel sistema medico internazionale, contribuendo in modo crescente alla salute e al benessere umano, rileva l'Amministrazione della medicina tradizionale cinese.

La medicina tradizionale cinese è diffusa in 183 Paesi e regioni e registrata come prodotto medico in Paesi come Russia, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Il governo cinese ha firmato accordi di cooperazione specialistica con oltre 40 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Si registrano centinaia di scuole di medicina tradizionale cinese in più di 30 Paesi e regioni. La Cina ha anche inviato team medici in 69 Paesi in Asia, Africa e America Latina. E oltre 400 medici specialisti di medicina tradizionale cinese sono stati inviati per aiutare Paesi come la Tanzania e l'Indonesia nella prevenzione e nel trattamento delle malattie.

