Mascherine, ​sequestrate 62 milioni a Gorizia: filtravano 10 volte di meno

Filtravano 10 volte in meno rispetto a quanto dichiarato, con conseguenti rischi per il personale sanitario che le aveva utilizzate nella falsa convinzione che potessero garantire un'adeguata protezione. La Guardia di Finanza della compagnia di Gorizia ha sequestrato oltre 60 milioni di mascherine facciali, che si trovavano in depositi in tutto il territorio nazionale ed erano pronte per essere distribuite.

Le indagini

L'operazione nasce da una precedente inchiesta della Procura di Gorizia sui dispositivi di protezione individuale assegnati alle Aziende sanitarie del Fvg. Si tratta del residuo di forniture, per circa 250 milioni di pezzi, ereditato dalla precedente gestione della struttura nazionale per l'emergenza. Si è arrivati a scoprire che alcune di queste non erano conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute.Così la Guardia di Finanza della compagnia di Gorizia le ha sequestrate questa mattina.

La ricerca dei responsabili

I finanzieri di Gorizia stanno acquisendo documentazione e dati informatici dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia Spa), per ricostruire le responsabilità nella catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o sono tuttora in uso su tutto il territorio nazionale. L'attuale staff del Commissario per l'emergenza ha fornito piena collaborazione per il sequestro odierno dei 60 milioni di Dpi.

