Cos'è la manovra di Heimlich

Manovra di Heimlich, ecco cosa fare nel caso in cui un oggetto ingerito ostruisce le vie respiratorie nei bambini e negli adulti: 1. posizionarsi dietro il paziente e circondarlo con le braccia a livello della cintola; 2. mettere la mano chiusa a pugno poco sopra l'ombelico del paziente; 3. afferrare il pugno con l'altra mano ed esercitare delle spinte verso l'alto finché l'oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso.

Ecco cosa fare con bimbi nel primo anno di età: 1. posizionare il bimbo a pancia in giù lungo l'avanbraccio o la coscia con la testa bassa e appoggiata; 2. dare cinque colpi secchi sulla schiena con la zona della mano tra il palmo e il polso; 3. osservare poi l'interno della bocca ed eliminare qualsiasi cosa la stia ostruendo; 4. non introdurre mai le dite nella bocca del bambino, a meno che non si possa vedere e raggiungere l'oggetto che la ostruisce.



