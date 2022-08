Non solo Covid, dalla tubercolosi alla gotta tornano le malattie "storiche": ecco le 6 che preoccupano

Arrivati nel 2022 si credeva che ci si fosse liberati dalle "malattie storiche", ma così non è. Scarlattina e tubercolosi (per dirne alcune) stanno ora aumentando vertiginosamente. Il numero di persone che devono essere curate in ospedale per malnutrizione, scorbuto e difterite è aumentato del 23% in un'area del SSN , toccando il livello più alto degli ultimi cinque anni.

Dopo il Covid tornano le malattie storiche

Certo con la pandemia, coseguenziale al Covid, che ha imposto importanti distanziamenti sociali sono dimunuite diverse malattie infettive, altre si sono fatte largo, e le "malattie storiche" tornano a far capolino. La gotta ad esempio è aumentata. Gli esperti affermano che la condizione, che ha colpito Enrico VIII, che causa improvvisi e forti dolori articolari, è aumentata a casua dei troppi alimenti take away che abbiamo consumato durante i lockdown.

Nel frattempo, gli studenti universitari inglesi sono stati avvisati di aggiornarsi sulle vaccinazioni, in particolare per meningite e morbillo, parotite e rosolia prima di tornare in aula a settembre.

E così il the Sun fa uno specchietto con una lista delle malattie di ieri che tornano ad affacciarsi oggi.

Gotta

La cosiddetta "malattia del re" tende a colpire coloro che esagerano con cibi ricchi e grassi e alcol, come Enrico VIII. Una specie di artrite, i malati sono colpiti da forti e improvvisi dolori articolari, irritabilità, viso rosso paonazzo, uno stomaco enorme perché dilatato, costipazione, vaghezza, propensione a raffreddori e a polmoniti.

Le accortezze: visita il tuo medico di famiglia e assicurati di attenerti a «un peso sano, seguire una dieta equilibrata e ridurre l'assunzione di alcol» per alleviare le possibilità di gotta, afferma la dottoressa Rachel Ward del SSN.

Tubercolosi

Anche i casi di tubercolosi, che possono rivelarsi mortali, sono aumentati del 7% nell'ultimo anno, con un focolaio in Galles a giugno.

L'infezione batterica, che colpisce principalmente i polmoni, viene trasmessa attraverso le goccioline d'acqua della tosse, e di solito è curabile con antibiotici. I segnali di pericolo includono tosse flemma e talvolta sanguinolenta , perdita di peso, sudorazione notturna, febbre alta, affaticamento fisico, perdita di appetito e collo gonfio.

Scarlattina

La dottoressa Rachel afferma inoltre che c'è stato un «marcato aumento dei casi di scarlattina dopo il Covid», in parte a causa dei bambini che sono tornarsi a radunarsi dopo le restrizioni. «Sebbene la scarlattina possa essere facilmente curata con antibiotici , se non trattata può portare a complicazioni».

I sintomi sono febbre, mal di gola, un'eruzione cutanea che può far sbucciare la pelle (di solito sulle mani e sui piedi), gote rosse e aspetto 'lingua di fragola'" cioè con bolle e rossa.

Poliomelite

La poliomielite è rara ma può essere fatale. È stata quasi eliminata come malattia in Gran Bretagna, ma c'è stata una recente scoperta del poliovirus nelle acque reflue nel nord e nell'est di Londra .

Malnutrizione

Lo scorbuto porta a esaurimento, lividi, dolori articolari e gengive sanguinanti e colpisce quando una persona non assume abbastanza vitamina C, mentre il rachitismo influisce sullo sviluppo osseo nei bambini e di solito è il risultato di una carenza di vitamina D o di calcio. Alla base di queste c'è una malnutrizione. «È così difficile mettere in tavola cibi freschi e sani con il costo della vita che sale -spiega la dottoressa - ma ci sono modi per ottenere cibo sano a buon mercato o gratuitamente, come le dispense e i frigoriferi della comunità».

Parotite, morbillo e rosolia

Il vaccino MPR è per morbillo, parotite e rosolia , contro i quali la maggior parte di noi è stata vaccinata durante l'infanzia, ma i nostri figli potrebbero non aver ricevuto le dosi del siero.

Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa dovuta al morbillivirus e si trasmette tramite goccioline di saliva presenti nelle secrezioni di naso, bocca, gola. A febbre, congiuntivite e faringite segue un’eruzione cutanea che da dietro le orecchie si diffonde per tutto il corpo. In alcuni casi il morbillo può causare complicanze, soprattutto nei bambini sotto i cinque anni e nelle persone che hanno più di vent’anni.

La parotite, comunemente detta orecchioni, è una malattia infettiva contagiosa dovuta a un virus. La malattia coinvolge soprattutto le prime vie aeree e le ghiandole salivari. Il contagio avviene mediante saliva infetta. A sintomi non specifici (mal di testa, febbre, malessere) segue dolore alle orecchie e alla zona parotidea (all’altezza della mandibola). Le parotidi poi si gonfiano, da qui il nome orecchioni.

La rosolia è una malattia infettiva causata dal Rubivirus, è contagiosa e si trasmette tramite goccioline di saliva infette emesse parlando, starnutendo o tossendo. Il virus si localizza in diversi tessuti dell’organismo, compresi i linfonodi. Si manifesta con un esantema che da dietro le orecchie raggiunge il viso e si diffonde poi a tutto il collo.

La dottoressa Rachel afferma: «Durante il Covid abbiamo assistito a un calo del numero di bambini che ricevevano il vaccino MPR. Ci sono preoccupazioni che questo porterà a un'ondata di queste malattie potenzialmente mortali». Necessario quindi riprendere in mano le cartelle cliniche dei piu' piccoli e dare uno sguardo alle vaccinazioni fatte.