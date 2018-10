Malattie reumatiche, 6 pazienti su 10 perdono il lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono oltre cinque milioni le persone con malattie reumatiche nel nostro Paese, di queste una su due teme di perdere il propio lavoro o di subire mobbing, mentre 6 su 10 decidono di lasciare il posto lavorativo o ridurre la propria attività, non riuscendo a conciliarla con la gestione della patologia. Questo emerge dai risultati “Vivere con una malattia reumatica” presentata in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche .Si tratta di patologie con forte impatto negativo sulla qualità della vita delle persone limitandone fortemente le attività abituali. Causano dolore fisico e psicologico permanente e disabilitante. «In Italia sette persone su dieci con patologie reumatiche - spiega Antonella celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatiche e rare - hanno difficoltà a svolgere le azioni abituali. Studio, lavori domestici, divertimenti. La condizione invalidante di queste patologie incide pesantemente anche sulla relazione con partner e in 9 casi su 10 è la causa della separazione». Nella sfera lavorativa, i problemi aumentano.Oltre a chi teme il mobbing e chi è costretto a rinunciare in tutto o parte al lavoro, moltissimi pazienti ignorano di avere dei diritti. «Il 50% dei malati reumatici - sottolinea Matteo Santopietro, managing director di WeResearch e coordinatore dell'indagine condotta su 1020 pazienti - non conosce il proprio grado di invalidità e circa il 30% non è a conoscenza delle agevolazioni, dei diritti e dei benefici previsti per legge».