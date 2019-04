Malaria, arriva il vaccino. L'Oms: «Primi test sui bambini in Malawi, poi Ghana e Kenya»

I casi di malaria sembrano essere di nuovo in aumento, dopo un decennio di successo nella lotta contro questa malattia. Oltre il 90% dei 219 milioni di contagi nel 2017 e più di 435.000 morti si sono registrati nella sola Africa e i bambini sono particolarmente vulnerabili. Il Malawi, che ha registrato quasi 5 milioni di casi confermati nel 2017, è stato scelto, insieme al Kenya e al Ghana, come paese per il trial pilota di quello che è stato definito il primo vaccino contro la malaria in grado di fornire una protezione, seppur parziale, fra i bambini.

Il vaccino Rts,S allena il sistema immunitario per attaccare il parassita della malaria, diffuso attraverso le punture di zanzara. In precedenza, studi più piccoli avevano dimostrato che quasi il 40% dei bambini dai 5 ai 17 mesi che lo hanno ricevuto, è risultato protetto. In aggiunta con altri metodi anti- malaria, il siero rappresenta un'arma importante soprattutto per l'Africa. sviluppato nell'arco di circa 30 anni, ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità ( Il vaccino Rts,S allena il sistema immunitario per attaccare il parassita della malaria, diffuso attraverso le punture di zanzara. In precedenza, studi più piccoli avevano dimostrato che quasi il 40% dei bambini dai 5 ai 17 mesi che lo hanno ricevuto, è risultato protetto. In aggiunta con altri metodi anti- malaria, il siero rappresenta un'arma importante soprattutto per l'Africa. sviluppato nell'arco di circa 30 anni, ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità ( Oms ): gli scienziati dell'azienda farmaceutica Gsk lo hanno creato nel 1987. Questi Paesi sono stati scelti perché già gestiscono programmi di ampio respiro per combattere la malaria, compreso l'uso massiccio di zanzariere, ma hanno ancora un numero elevato di casi. Anni di test supportati da una serie di organizzazioni, inclusa la Path Malaria Vaccine Initiative, dal costo stimato di 1 miliardo di dollari, hanno portato a questo passo in avanti. L'ultima fase della sperimentazione è coordinata dall'Oms stessa. Il vaccino deve essere somministrato quattro volte: una volta al mese per 3 mesi e poi una quarta dose 18 mesi dopo. Questa fase dovrebbe essere completata entro il 2023, secondo la Path Initiative.

