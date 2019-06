Mal di testa da ultimi giorni di scuola per tre milioni di under 18

Ultime interrogazioni, compiti in classe di recupero, recite, concerti e saggi di fine anno, ma anche esame di maturità alle porte. In questa ultima settimana di scuola il mal di testa dilagherà fra i giovanissimi: se di solito ne soffrono circa 1,9 mln di alunni tra i 3 e i 18 anni, in questi giorni si arriverà a 3 milioni, con forme anche lievi

Lo afferma il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università degli studi di Scienze umane e tecnologiche di Malta in occasione del 13.mo Congresso dell'European Headache Federation, in corso ad Atene.

Il mal di testa non fa sconti ai bambini, ma in genere è più diffuso tra i più grandicelli: dai 12 ai 18 anni 1,2 mln di adolescenti e preadolescenti soffrono di mal di testa. Ma non mancano i casi fra i più piccini: la stima è di 100mila a 3-6 anni e 600mila a 7-11 anni. In questi giorni però - avverte il pediatra - lo stress delle ultime prove si somma a quello legato a scrutini ed esami e alla stanchezza accumulata

«I ragazzini, alle prese con mille impegni - prosegue Farnetani - hanno anche poche occasioni per uscire e scaricare la tensione, così ecco che si moltiplicano i mal di testa. Attenzione però: non si tratta di una scusa, ma di un problema spesso legato alla tensione emotiva», avverte il pediatra. «Se i più piccini faticano a descrivere questo disturbo, parlando di giramento o pesantezza alla testa, talvolta i genitori sono portati a pensare a un problema alla vista. Ebbene - raccomanda - ascoltiamo quello che ci dicono i bimbi, sapendo che in questa particolare settimana la tensione emotiva rischia di giocare brutti scherzi». Il consiglio ai genitori è «di non banalizzare le parole dei figli ma di rassicurarli, evitando il fai da te e segnalando il problema al pediatra», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».».