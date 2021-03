Covid a Macerata, focolaio dopo festa di laurea: 15 positivi, due gravi in terapia intensiva

Festa di laurea con il covid a Trodica di Morrovalle, provincia di Macerata. Sono 15 i positivi al coronavirus e due di loro sono finiti in terapia intensiva, in gravi condizioni. I festeggiamenti sono avvenuti nei giorni scorsi e la notizia è stata data da Daniela Corsi, direttrice dell'Area Vasta 3, che ha definito i comportamenti «inaccetabili».

Da tre settimane che le Marche si trovano in zona rossa e che gli studenti sono costretti alla Dad. Non si possono vedere, ma solo sentire attraverso le chat e le videochiamate. La stanchezza mentale è ai massimi livelli. Ma basta abbassare un attimo la guardia per generare focolai come è successo nel caso di Trodica.

L'età media dei contagiati si abbassa nelle Marche. «Nelle ultime ore stiamo assistendo a tantissimi contagi che portano al ricovero di gente giovane – ha proseguito la direttrice dell'Area Vasta 3 –. Adesso, ad essere maggiormente colpita è la fascia di età dai 40 ai 55 anni. Se vogliamo interrompere questa catena c'è solo un modo ed è quello di vaccinarsi». La Corsi poi lancia un monito: «Prima di arrivare a una copertura significativa è fondamentale rispettare le regole».

