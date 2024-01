Long Cold, il raffreddore che dura fino a 4 settimane: quali sono i sintomi e come curarsi

Il long cold, il raffreddore che non passa mai, questa la definizione che è stata data dal Regno Unito con uno studio condotto dalla Queen Mary University di Londra, sta colpendo molti italiani. Secondo la ricerca questo raffreddore sembra essere ereditato dalla pandemia di Covid. Quali sono i sintomi e come ci si può curare?

Influenza, Bassetti: «La peggiore da 15 anni, pesa più del Covid». Sintomi sino a 11 settimane

Quali sono i sintomi e i rimedi?

Tra i sintomi più comuni del Long Covid ci sono tosse, mal di stomaco e diarrea che si sviluppano a 4 settimane dall'infezione iniziale. Il Long cold inoltre si distingue per l'assenza di febbre e sintomi blandi. Vista la sua ampia durata, circa 11 settimane, si cerca di trovare delle soluzioni e le risposte le prova a dare il professore Roberto Albera in alcune dichiarazioni lasciate alla Repubblica: «Si può avere la sensazione che non passi mai, ma in realtà dovrebbe essere evidente una ciclicità dei sintomi, con un netto miglioramento seguito da un peggioramento della congestione, del naso che cola e dei sensi ovattati, dovuti a un minor spazio per il passaggio dell'aria nelle cavità nasali piene di muco. Esiste una rinite vasomotoria non allergica cronica in cui una congestione intermittente della mucosa nasale porta a rinorrea acquosa, ovvero naso che cola, e starnuti.

Bisogna fare attenzione anche alla rinosinusite, ovvero un virus che può portare anche a dolori come il mal di testa. «A un dolore, una fitta, proprio in corrispondenza del seno chiuso. La più conosciuta è quella sopra al naso, nella parte bassa della fronte o intorno agli occhi».Gli antinfiammatori insieme ai decongestionati possono essere un ottima soluzione se ci si trova in condizioni più “complicate”.Per il raffreddore acuto gli spray possono essere un ottima soluzione.