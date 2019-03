Logopedia, potenzia il linguaggio in aiuto agli autistici

Autismo, circa 78 mila persone sono colpite in Italia, 270 mila soffrono di disturbi dello spettro autistico. Una malattia complessa, dai sintomi 'unici' che impattano sulle capacità del linguaggio e sulle abilità sociali. Complessa ma che consente un'attivazione delle diverse abilità coinvolte.



Una delle figure 'chiave' nell'ambito del necessario approccio multidisciplinare (composto da neuropsichiatra infantile, psicologo, fisioterapista, terapista della neuropsicomotricità e terapista occupazionale, nutrizionista, logopedista) è proprio il logopedista, fondamentale nell'educazione del bambino a una interazione con il mondo, in grado di stimolare alcune abilità come comunicare, comprendere, parlare, leggere e scrivere, utili nel vivere scolastico e socio-relazionale. In casi più seri è possibile ricorrere alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) che attraverso il linguaggio dei segni, immagini e video, ma anche computer, tablet e device elettronici, aiuta i bambini con importanti difficoltà di linguaggio e comprensione a entrare in relazione a 'proprio modo' con gli altri e il mondo che li circonda.



Non è un caso che la Giornata Europea della Logopedia 2019 (6 marzo) sia quest'anno proprio dedicata all'autismo. Dal 4 all'8 marzo, la Federazione italiana dei Logopedisti si attiverà come di consueto per i cittadini e tutti coloro che hanno necessità di informazioni e di aiuto. Una disponibilità 'multicanale' attraverso il telefono (049.8647936 dalle ore 10 alle ore 12), web (fli.it) e con il profilo e la chat di Facebook (facebook.com/FederazioneLogopedistiItaliani).

In funzione della complessità della malattia e delle differenti manifestazioni - spiega Tiziana Rossetto, presidente della Federazione dei Logopedisti - è importante che al primo sospetto ci si rivolga al pediatra, in grado di osservare con parametri corretti come gioca e comunica il bambino, creando situazioni per capire le maggiori difficoltà, monitorando nel tempo l'evoluzione della potenziale sintomatologia di malattia, oppure inviando a un centro di cura specializzato per avviare un trattamento multidisciplinare che si avvale di più figure professionali: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il fisioterapista, il terapista della neuropsicomotricità e terapista occupazionale, il nutrizionista, il logopedista

.





È importante - aggiunge Raffaella Citro, vicepresidente logopedisti europei (CPLOL) - che anche il genitore sia coinvolto nelle sedute 'terapeutico-educazionali', soprattutto se l'area della comunicazione è particolarmente compromessa, affinché possa imparare i modi migliori per comunicare ed essere compreso dal proprio bambino e per stimolare la sua iniziativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».