Influenza: decalogo di coppia per evitare il contagio

Niente baci, piano con le carezze e attenzione all'igiene, personale (vietato scambiarsi abiti o salviette) e della casa (letto sempre fresco e pulito). Con buona pace della romantica promessa di una vita sempre insieme, in salute e in malattia, quando in coppia uno dei due prende l'influenza l'altro vuole solo una cosa: evitarla. Come fare? Mentre si avvicina il picco stagionale, atteso intorno a fine mese, gli esperti del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia hanno messo a punto il decalogo dei partner.



Ecco i 10 consigli anti-contagio: 1) Evitare i baci. Può essere difficile in un rapporto di coppia, ma lo scambio di saliva rende praticamente sicura la trasmissione della malattia. I baci vanno dunque evitati assolutamente, almeno nei primi giorni in cui si contrae l'influenza;

2) Prendere accorgimenti durante il sesso. L'atto sessuale in sé non provoca la trasmissione dell'influenza e le endorfine rilasciate possono aiutare a sentirsi meglio quando si è alle prese con i sintomi. Il problema è che il virus dell'influenza riesce a sopravvivere anche sulla pelle, quindi il rischio di contagio persiste. Se non si resiste alla passione, evitare almeno i baci durante il rapporto.

3) Cambiare spesso le lenzuola. In genere i partner dormono insieme anche quando uno dei due è influenzato. In questo caso è utile cercare di evitare uno stretto contatto fisico e, soprattutto, cambiare spesso le lenzuola. I virus, infatti, riescono a vivere per giorni su letti e divani;

4) Lavarsi spesso le mani. Questo aiuta a eliminare i germi e i virus che possono insinuarsi tra le dita. Una buona igiene personale risulta quindi altamente consigliata, specialmente considerando le effusioni che ci si scambia in coppia.

5) Riposare. L'indicazione degli esperti è di dormire almeno 7 ore a notte, dato che la carenza di sonno porta a un inevitabile abbassamento delle difese immunitarie. Con il partner influenzato, è essenziale essere al pieno delle forze. Regalarsi se possibile un giusto e rigenerante riposo quotidiano, dunque, è fondamentale;

6) Mangiare bene. Bisogna cercare di non saltare i pasti, soprattutto la colazione. La regola dei 3 pasti completi è un fondamento irrinunciabile per il benessere. È sempre consigliato il consumo di frutta e verdura stagionali e un regime alimentare equilibrato. La motivazione nel farlo in coppia è maggiore perché ci si sostiene a vicenda.

7) Fare attività fisica. Se il partner è influenzato, fare esercizio aiuta a non essere contagiati. Attraverso una semplice camminata o meglio ancora almeno un'ora di sport al giorno, fare del moto aiuta a riattivare la circolazione sanguigna e a potenziare le difese immunitarie;

8) Coprirsi bene e non scambiarsi vestiti e oggetti personali. Il freddo aiuta virus e batteri dell'influenza a instaurarsi e colpire le difese immunitarie. Il consiglio è di vestirsi a strati, così da adattarsi alle temperature presenti all'esterno e nei vari ambienti che si frequentano. Da evitare tassativamente lo scambio di vestiti tra partner come felpe, magliette, guanti e cappelli. Ancora più tassativo il divieto di scambiarsi oggetti personali come spazzolini e asciugamani.

9) Evitare lo stress. Tenerlo sotto controllo, riducendo al minimo le fonti che generano malessere e che portano a un indebolimento del sistema immunitario, è ancora più necessario in caso di influenza. Per questo, soprattutto quando il partner è influenzato, vanno evitati litigi e screzi;

10) Ridere. Avere dei momenti felici insieme aiuta ad aumentare le difese immunitarie, oltre che a ridurre all'istante i livelli di stress.

