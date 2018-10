Primo caso di dipendenza da Netflix, ricoverato: oltre 7 ore al giorno davanti alla tv

Con Netflix, si sa, un episodio di una serie tira l'altro e un film pure. Basta, però, non farsi prendere troppo la mano, com'è capitato a un uomo in India che è stato ricoverato in una clinica di riabilitazione per

dipendenza da Netflix

E' il primo caso nel Paese e sembra essere anche il primo documentato al mondo, tanto che ha scatenato l'interesse di diversi media. La scorsa settimana - come spiega il quotidiano The Hindu - nella clinica Shut (Service for Healthy Use of Technology) presso il National Institute of Mental Health and Neurosciences (Nimhans) di Bangalore si è registrato il primo caso: un uomo di 26 anni che era disoccupato e ha utilizzato per più di sei mesi Netflix per

chiudere fuori

la realtà.



Manoj Kumar Sharma, professore di psicologia clinica, a capo della clinica, ha detto che l'uomo ha iniziato a passare più di sette ore al giorno a guardare film e programmi sulla piattaforma poiché lo aiutava a sentirsi bene.

Ogni volta che la sua famiglia gli metteva pressione affinché si guadagnasse da vivere, o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano - ha evidenziato Sharma - guardava continuamente gli spettacoli offerti. Era un metodo di evasione. Poteva dimenticare i suoi problemi e ne ricavava un immenso piacere

Quando si svegliava la mattina, la prima cosa che faceva era accendere la Tv. Ha scoperto ben presto che non era in grado di esercitare alcuna forma di autocontrollo e la dipendenza gli ha causato affaticamento degli occhi, fatica e disturbi del sonno.

Per aiutarlo a superarla, i medici stanno affrontando i suoi problemi psicologici attraverso la terapia, prescrivendo esercizi di rilassamento e guidandolo nella carriera. Se il caso è il più estremo della clinica, Sharma ha detto che molti dei suoi pazienti trattati per dipendenze da gioco online tendono a sviluppare anche una dipendenza da troppi film in streaming.

