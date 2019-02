Giardini terapeutici per depressione, autismo e Alzheimer

Prima i giardini Alzheimer, poi quelli per le sindromi di Down e di Asperger (autismo), infine il più recente dedicato alla depressione, l'oscuro mal di vivere del nostro tempo. Ognuno con le sue specifiche architettoniche e botaniche curate da Andrea Mati, architetto paesaggista.



Mati ne ha realizzati da nord a sud della penisola grazie ad un interesse crescente dovuto agli evidenti benefici sui pazienti. Il progetto verrà presentato al congresso nazionale sui Centri diurni alzheimer in programma a Montecatini Terme (1-2 marzo). «I giardini terapeutici - spiega Mati - ci hanno aperto un mondo permettendoci di diversificare l'impegno nel sociale». © RIPRODUZIONE RISERVATA