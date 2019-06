I padri che fumano possono trasmettere l'asma ai futuri figli: così il dna si modifica

Chi fuma, come si sa, non fa male soltanto a se stesso. Si parla spesso delle mamme fumatrici in gravidanza sottovalutando che anche il fumo di sigaretta dei papà aumenta il rischio di asma nei bimbi in grembo. A dimostrarlo c'è uno studio di un gruppo di ricercatori di Taipei, pubblicato sulla rivista Frontiers in Genetics, che ha evidenziato alcuni cambiamenti nel Dna.

