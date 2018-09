Non solo febbre del Nilo: scoperti 10 casi di malaria in pochi giorni

LEGGI ANCHE

di Mauro Favaro TREVISO - Negli ultimi giorni l'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello ha diagnosticato la malaria a dieci persone. Su due di queste in forma grave, anche se per fortuna non sono in pericolo di vita. Si è arrivati praticamente a un terzo del totale dei casi registrati in un anno nella Marca, ma non c'è un'epidemia. Tutti i pazienti ricoverati in ospedale si sono sentiti male dopo essere rientrati da un viaggio in paesi esotici.A partire dall'Africa. Si sono rivolti al pronto soccorso con febbre elevata, vomito e diarrea. I sintomi classici che generalmente emergono una settimana dopo la puntura da parte di una zanzara infetta. Inizialmente si può pensare a una sindrome influenzale. Ma al Ca' Foncello sono particolarmente attenti a individuare malattie come la malaria. Soprattutto in questo periodo.