Farmaco creato per una sola persona per la prima volta: sperimentato su bimba con malattia genetica rara

È stato creato per la prima volta un farmaco pensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, i ricercatori del Boston Children's Hospital sono passati dall'identificazione del difetto del Dna al test sulla bimba affetta, che ha dato risultati positivi. La paziente, Mila Makovec, ha avuto a sei anni nel 2016 una diagnosi di malattia di Batten, un problema neurologico per cui non esiste ancora una cura.

Un'analisi del Dna ha rivelato che la causa era un'unica mutazione di un gene chiamato Cln7, indispensabile a produrre una proteina necessaria ai lisosomi, che nelle cellule hanno il ruolo di rimuovere o riciclare la “spazzatura”, le sostanze indesiderate prodotte dai processi cellulari. Una volta isolato il difetto, i ricercatori hanno ideato un oligonucleotide antisenso, un piccolo frammento di Dna in grado di mascherare il difetto. Una volta testato sugli animali il farmaco, che è stato chiamato “milasen”, è stato infuso nella bimba, dopo l'approvazione dell'Fda per il test, con esiti positivi.



