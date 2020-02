Coronavirus, la Cina annuncia: «Due farmaci sono efficaci». L'Oms frena. Negativo il caso di Verona

Coronavirus, i ricercatori cinesi avrebbero individuato due farmaci efficaci nell'inibire il virus . Il team di ricerca della professoressa Li Lanjuan, nota epidemiologa e professoressa alla Zhejiang University, ha annunciato che i test preliminari stanno dimostrando l'efficacia di due farmaci (Abidol e Darunavir) nell'inibire il coronavirus negli esperimenti su cellule in vitro. Lo riporta il Changjiang Daily. La professoressa ha affermato che il farmaco anti-HIV Kelizhi, attualmente utilizzato, non è molto efficace e presenta invece effetti collaterali. Personale medico è stato trasferito dalla provincia orientale dello Zhejiang alla provincia dell'Hubei sperando di utilizzare il trattamento sui nuovi pazienti infetti.

L'Oms frena. «Non ci sono terapie efficaci conosciute contro il 2019-nCoV (coronavirus)», ha dichiarato un portavoce dell'Oms al Financial Times. L'organizzazione consiglia che ogni potenziale farmaco sia sperimentato regolarmente e ha fissato una conferenza stampa per le 16 di questo pomeriggio.

Le donne in gravidanza positive al nuovo coronavirus potrebbero essere in grado di trasmetterlo al bambino durante la gestazione. Lo hanno riferito i medici del Wuhan Children Hospital alla Cctv, secondo quanto riportano i media internazionali. L'ipotesi è emersa dopo il caso di una donna, affetta dal coronavirus, che ha dato alla luce un bambino il 2 febbraio scorso. Il piccolo, sottoposto al test sul coronavirus è risultato positivo dopo 30 ore dalla nascita

Cura ancora lontana. Una cura contro il coronavirus è ancora lontana: si sta lavorando con farmaci già noti, ma i test in vitro non sono sufficienti per trarre alcuna conclusione: così l'esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell' Università di di Milano e primario dell'ospedale Sacco, commenta l'annuncio fatto oggi in Cina secondo cui due antivirali possono inibire il coronavirus 2019-nCoV, basato su test in vitro. «In una situazione così critica - ha rilevato Galli - si lavora con quello che si ha».



CASO NEGATIVO A VERONA

Verrà dimessa in serata la cameriera ricoverata precauzionalmente al Policlinico di Verona per accertamenti, in seguito a un attacco febbrile che ha fatto scattare il protocollo di emergenza da Coronavirus. La donna lavora nell'albergo dove ha alloggiato la coppia cinese che è in terapia intensiva allo Spallanzani di Roma dopo aver contratto il virus. Fonti sanitarie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona hanno confermato che si tratta di una semplice influenza.

IL BELGA CONTAGIATO

Dice di stare bene e «non sentirsi malato» il cittadino belga di 54 anni contagiato dal coronavirus che da lunedì è in quarantena all'ospedale Saint-Pierre di Bruxelles. Lo riportano diversi media locali citando un'intervista all'uomo originario delle Fiandre occidentali realizzata dal quotidiano Het Laatste Nieuws. «All'improvviso i medici sono venuti a dirmi che avevano delle cattive notizie per me. Ho dovuto fare immediatamente una doccia e poi mi hanno fornito degli abiti protettivi in modo che potessi essere trasferito in ambulanza», ha raccontato l'uomo. Il 54enne è stato rimpatriato domenica dalla Cina, dove lavora da cinque anni in una fabbrica a 120km da Wuhan, epicentro dell'epidemia. Sua moglie, invece, è rimasta in Cina e questo per lui è fonte di preoccupazione. «È possibile che sia già portatrice del virus», afferma l'uomo, «fortunatamente abbiamo riempito il nostro congelatore visto che la nostra città di Huangshi, a 100 km da Wuhan, è stata messa in isolamento».

