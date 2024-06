Denti e salute mentale, uno stretto legame: ansia, depressione e disturbi alimentari peggiorano la salute del cavo orale

Mente sana in corpo sano dicevano i Romani. Curare il proprio benessere psicofisico aiuta a tenere in salute anche il proprio corpo e quindi anche i denti. Il professor Stefano Scavia, docente all'università statale Bicocca di Milano ricorda come ansia, depressione e disturbi alimentari peggiorano la salute dei nostri denti. Viceversa trascurare il proprio sorriso comporta isolamento sociale e mette a rischio l'equilibrio psicologico delle persone.

Disturbi psichici peggiorano la salute dentale: ansia e depressione

Cosa c'entra la salute mentale con quella del cavo orale? «Il legame anatomico -spiega il professor Stefano Scavia, docente all'università statale Bicocca di Milano- è intuitivo ma le ragioni sono ben più profonde e bidirezionali. I disturbi della psiche possono influenzare negativamente la salute orale e, viceversa, le patologie orali possono avere un impatto negativo sulla salute mentale. Pensiamo, ad esempio allo stress, la cui risposta fisiologica porta ad una risposta biomeccanica, quella che noi definiamo parafunzione, una fra tutte, il bruxismo. Le persone, sotto pressione, tendono di notte a digrignare i denti e questo comporta una lenta ma inesorabile usura della funzione masticatoria. Discorso simile per la depressione, che determina una minor cura di se stessi, o per i disturbi alimentari come la bulimia o l'anoressia.

Il consumo smodato di bevande e frutti acidi e la mancanza di calcio influiscono negativamente sulla salute orale e spesso evolvono in patologie odontoiatriche più gravi».

Decisivo anche il problema dell'ansia o, ancora più nello specifico, dell'odontofobia: «Spesso -sottolinea Scavia- le persone che hanno paura del dentista preferiscono rimandare continuamente gli appuntamenti con il risultato di peggiorare le condizioni del proprio cavo orale. Molto frequentemente siamo costretti a intervenire quando la situazione è ormai complessa. L'arrivo della realtà virtuale per orientare la sedazione sarà, nei prossimi anni, il rimedio giusto per evitare tutto ciò: si tratta di un approccio non farmacologico per ridurre il timore e l’ansia che, sulla poltrona del dentista, possono manifestarsi attraverso sintomi come sudorazione, tachicardia, iperventilazione, nausea, bocca secca o eccessiva salivazione, respiro affannato e tremori. Un visore all'avanguardia che ho personalmente sperimentato -prosegue Scavia- trasporta i pazienti in ambienti sereni, fantastici, distraenti e questo, assieme ad una voce rilassante che guida la mente all’interno del virtual world, crea un'atmosfera tranquilla che allevia appunto l'ansia e favorisce il rilassamento».

Una scarsa salute dentale peggiora i rapporti sociali

Parlare con lo specialista di fiducia è la soluzione per evitare che disturbi di origine mentale possano influenzare la salute del cavo orale: "Ma a volte -afferma Scavia- il processo è inverso e influisce sulla qualità della vita delle persone. Non occuparsi dei propri denti porta inevitabilmente a deteriorare l'intero apparato e quindi a determinare un sorriso poco gradevole. Questo naturalmente porta con sé un senso di vergogna che, a sua volta, pone, soprattutto le donne, nella condizione di abbandonare qualsiasi tipo di relazione sociale. Si riducono i contatti sociali e quando si parla con altre persone si cerca di aprire poco la bocca o si pone davanti la mano, arrivando talvolta a rinchiudersi in se stessi, con naturali ripercussioni sull'equilibrio psicologico. Il dolore dentale, eventuali protesi non correttamente integrate, un'estetica del sorriso non soddisfacente comportano insomma atteggiamenti che compromettono la propria serenità. Senza dimenticare che, in linea generale, la salute del cavo orale è importante per evitare che le infezioni dentali possano determinare, come da consolidate evidenze scientifiche, problemi come ictus, cardiopatie o diabete".