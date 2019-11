Demenze, aperto al Gemelli un centro di ascolto per saperne di più

CRO S43 QBXL DEMENZE, AL GEMELLI UN CENTRO DI ASCOLTO CONTRO LE FAKE NEWS Si chiama 'Informa Alzheimer', per fare chiarezza (ANSA) - ROMA, 28 OTT - 'L' Alzheimer si trasmette con una trasfusionè, ' Alzheimer: eccezionale scoperta che rivoluzionerà le terapiè, 'Il vaccino per l'influenza può provocare l' Alzheimer'. Questi alcuni esempi di fake news che spesso girano in rete sulle demenze e in particolare la malattia di Alzheimer, creando confusione tra malati e famiglie. Può accadere anche, come capita di leggere, che venga messo in atto un raggiro da parte di sedicenti guaritori che promettono cure miracolose approfittando della ricerca disperata di una terapia. Dalla necessità di fare chiarezza e fornire dati scientificamente verificati nasce il progetto 'Informa Alzheimer', una linea telefonica con un centro di ascolto per dare conto dello stato dell'arte riguardo alle demenze. Il progetto, nato su impulso del professor Paolo Maria Rossini, Direttore Area Neuroscienze della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e coordinatore clinico del progetto Interceptor di diagnosi precoce dell' Alzheimer, insieme al professor Camillo Marra, responsabile dell'Unità di Clinica della Memoria del Policlinico romano, e a Patrizia Spadin, Presidente dell'Associazione italiana malattia di Alzheimer (Aima), prevede la possibilità da parte dei familiari e delle persone vicine al malato, di far chiarezza sui dubbi derivanti da fake news sulla rete, attraverso l'attivazione di uno sportello virtuale che sarà contattabile tramite linea telefonica (0630157018) oppure via email all'indirizzo alzheimerascolta policlinicogemelli.it, dal lunedì al venerdì. Il Centro di ascolto si avvarrà del coordinamento di un board di ricercatori e clinici che fornirà risposte qualificate. A rispondere saranno esperti del Policlinico Gemelli con il supporto dei ricercatori della Rete Irccs delle Neuroscienze e della Riabilitazione, presieduta dal professor Fabrizio Tagliavini, direttore scientifico dell'Istituto Neurologico Besta di Milano.(ANSA).

