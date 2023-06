Un giardino (anche virtuale) per migliorare le cure palliative. Il progetto Alisea

Si chiama “Alisea, il verde che cura” ed è il progetto che si vuole realizzare al centro salute dell’anziano (CeSA) del policlinico Campus Bio Medico di Roma. Un luogo fisico – che sarà replicato anche nella realtà virtuale – dedicato a persone che devono trascorrere un periodo di degenza e in particolare sono nella fase delle cure palliative.

È stato presentato di recente da Claudio Orezzi, medico palliativista – coordinatore scientifico e didattico dei master in cure palliative dello stesso Campus - e tra i componenti del team che sta portando avanti l'iniziativa. «Quando non c’è più nulla da fare c’è ancora molto da fare, diceva Vittorio Ventafridda, anestesista e terapista del dolore che è stato uno dei padri delle cure palliative italiane – spiega Orezzi – per questo con Alisea vogliamo dare una ulteriore possibilità ai pazienti, in particolare a quelli che oltre alla costrizione di una degenza e alla malattia devono aggiungere la consapevolezza di non poter guarire, di andare inevitabilmente a morire».

Si può essere nel miglior ospedale del mondo, avere le cure migliori, essere soddisfatti del comfort alberghiero ma «La ricerca scientifica ci dice che se dalla finestra della propria stanza si vede un muro anziché un giardino – aggiunge il medico – la degenza sarà più lunga e anche l’uso di analgesici e tranquillanti sarà decisamente maggiore, sarà peggiore il rapporto con il personale. Pensiamo solo per un attimo a cosa succede a chi ha una patologia che non guarisce e a chi assiste il paziente tutti i giorni, per tanto tempo».

Ecco, allora, l'idea non di un un “semplice” giardino bensì una realtà progettata in maniera specifica per vivere seguendo le stagioni, 365 giorni all’anno. Un ambiente con angoli costruiti per scopi precisi: la meditazione, l’incontro, la stimolazione dell’olfatto, del tatto, dell’udito, della vista, del gusto. Un luogo nel quale il protagonista resta sempre la persona. «Che sana o malata che sia, potrà relazionarsi con un mondo lontanissimo dall’abituale concetto di degenza e ritrovare sensazioni per troppo tempo perdute nel lungo tragitto di malattia e assistenza».

Ma il progetto è ancora più ambizioso, perché “il verde che cura” ha anche un'esatta replica virtuale per consentire anche a chi non può muoversi dal proprio letto o dal proprio domicilio di ricavarne analoghe sensazioni di coinvolgimento attivo attraverso l’impiego di tecnologie immersive con l’ausilio di visori tridimensionali. In collaborazione con la facoltà di Bio-Ingegneria dell’università Campus Bio Medico, fra l'altro, verranno portati avanti progetti per abbinare ai visori 3D, tecnologie che aggiungano alle percezioni visive e uditive anche quelle olfattive.

LA SQUADRA

Del gruppo fanno parte anche l'ingegnere Luca Paolella, l'architetto del paesaggio Daniele Volante e l'esperto di realtà virtuale Valentino Megale. Si occupa della raccolta fondi attraverso una piattaforma di crowfunding e della promozione sui social, Ida Meglio, degli affari legali Katia Di Lucia e del piano finanziario Marianna Tanzi.