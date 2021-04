Covid, il Regno Unito raggiungerà l'immunità di gregge tra pochi giorni: «Traguardo fondamentale»

Il 12 aprile la Gran Bretagna raggiungerà l'immunità di gregge. È il risultato della previsione portata avanti dal'University College London, che ha misurato la percentuale delle persone protette dal virus: tra pochi giorni dovrebbe arrivare al 73,4%. Nello specfico, oggi sono state in totale vaccinate nel Regno Unito oltre 31 milioni di persone. Un risultato che permette alla Nazione che si è staccata dall'Europa di tornare presto alla normalità.

I vaccini annullano il Covid

«È come una reazione a catena – commenta a Sky News il professore dell'UCL Karl Friston –. Se si rimuove la possibilità al virus di trasferirsi da una persona all'altra, questo muore». Ma Friston avverte: «Se non rispettiamo le misure restrittive per il contagio andremo presto sopra la soglia dei casi di positivi e il virus esploderà di nuovo». L'immunità di gregge è infatti legata anche a come saranno interpretate le misure per evirare il contagio, come il distanziamento sociale.

Tappa fondamentale

Per il Regno Unito questa è una tappa fondamentale nella lotta contro il virus. «Un ottimo traguardo – aggiunte Friston – che dimostra come le cose stiano andando nel modo in cui erano state programmate». E questo potrebbe portare a un calo delle morti così come delle ospedalizzazioni per curare il Covid.

